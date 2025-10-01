Andrew Tate spune că este „maltratat”, după ce a scăpat de acuzații

Influecenrul Andrew Tate a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie și a afirmat, într-o postare pe X, că este „unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie”, comparându-se cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat luni că nu există suficiente dovezi pentru a-l urmări penal pe Andrew Tate, după acuzațiile formulate de patru femei.

„România? Niciun caz. UK? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni în închisoare, 3 ani închis în casa mea. Calomnii mediatice nesfârșite. 25 de milioane de dolari furați de la mine. Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie” a precizat influencerul în postarea de pe X.

Andrew Tate a susține că nu are cazuri deschise în România, Marea Britanie sau SUA. Acesta a precizat că a petrecut patru luni în închisoare și trei ani izolat în locuința sa, reclamând calomnii mediatice continue și pierderi financiare de 25 de milioane de dolari.

Avocații lui Tate au subliniat că acesta „neagă total acuzațiile”, iar procesul civil urmează să continue la Înalta Curte din Londra.

Femeile îl acuzau de violență sexuală, incluzând agresiuni fizice grave precum strangularea, biciuirea cu o curea și amenințări cu pistolul. Potrivit declarațiile femeilor, toate faptele ar fi fost comise în anul 2015.

În paralel, frații Tate se confruntă cu anchete penale în România, unde sunt acuzați de trafic de persoane, trafic de minori, spălare de bani și viol. Autoritățile din statul american Florida desfășoară, de asemenea, investigații împotriva lor. Brianna Stern, fosta iubită a lui Andrew Tate, a intentat un proces în Los Angeles luna trecută, acuzându-l de agresiune sexuală și violență de gen.

Anul trecut, frații Tate au fost reținuți la București, după ce poliția Bedfordshire din Marea Britanie obținuse mandate de arestare legate de acuzații ce datează din perioada 2012–2015. Recent, interdicția de călătorie impusă în România a fost ridicată, astfel frații au puut să călătorească în SUA și Dubai.