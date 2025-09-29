Monden

Francesa Sarao, după experiența Insula Iubirii. Se aștepta la altceva

Francesca și Cristi. Sursa foto Instagram
Francesca Sarao, concurentă la Insula Iubirii, Antena 1, a mărturisit că a fost complet surprinsă când a fost chemată la bonfire-ul special și a aflat că iubitul ei, Cristi Pungă, intenționa să plece acasă. Aceasta a recunoscut că nu se aștepta la un astfel de gest și credea că poate fi vorba doar de o glumă sau de o situație amuzantă.

Francesca Sarao, despre Cristi Pungă

„Ne-au văzut toți de la început foarte stabili și siguri pe relația noastră și pe iubirea pe care ne-o purtăm. Țin minte că Ella a plâns mai mult ca mine. ‘Franci, tu vezi cum se uită Cristi la tine? Uită-te cum se uită Cristi la tine’.

Francesca Insula Iubirii. Sursa foto Instagram

Toate au remarcat dragostea pe care ne-o purtăm și nu mă așteptam să îl văd așa. Bine, eu știam că îi trece oricum. Eu am crezut că mă cheamă pentru, nu știu, o fi făcut vreo glumă proastă, o fi pus vreo mână pe fund la vreo fată. (...) Mai ales că avea voie de la tata, avea susținătorul lui”, a spus Francesca.

 

Înainte de a vedea imaginile cu Cristi plângând în căsuța de pe plajă, Francesca și-a imaginat că el ar putea să cedeze în fața tentațiilor sau să facă glume mai deocheate. Când prezentatorul Radu Vâlcan i-a spus că iubitul ei vrea să meargă acasă, Francesca nu l-a crezut pe loc, considerând că mesajul lăsat de Cristi pe plajă nu indica o astfel de decizie.

Ce sfat i-a dat socrul său

Ea a mai menționat că timpul scurt petrecut pe insulă, doar patru zile, nu i-ar fi permis să își dea seama complet de greșelile din relația lor sau să decidă ce trebuie să repare.

Cristi a dezvăluit și cum a fost sfătuit de tatăl său înainte să plece la show: „Eu îl am pe susținătorul meu numărul 1, îl am pe tata socru. Tata socru mi-a zis – Băi, nene, păi te duci, mai pui și tu mâna, îmi zici și mie cum e. În spirit de glumă, evident”, a povestit Cristi râzând.

Francesa Sarao se aștepta la altceva

De asemenea, Francesca a explicat că, înainte să vadă video-ul cu Cristi, se gândea că producția ar fi putut să fie nemulțumită de ea din cauza plângerilor legate de căldură, mâncare și lipsa somnului. În final, și-a dat seama că adevărata motivație a deciziei lui Cristi a fost dorul intens și vulnerabilitatea pe care le resimțea față de relația lor.

Proiecte speciale