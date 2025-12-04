Anamaria Gavrilă și Călin Georgescu, critici pentru Anca Alexandrescu

Unirea forțelor suveraniste din România nu este posibilă, a declarat miercuri seară, în exclusivitate la România TV, șefa POT, Anamaria Gavrilă. Ea a explicat că, deși împărtășește opinia lui Călin Georgescu potrivit căreia alegerile locale din 7 decembrie „nu sunt corecte”, partidul său își menține propriul candidat pentru Primăria Capitalei și nu o susține pe Anca Alexandrescu.

Gavrilă a mai spus că AUR, condus de George Simion, încearcă să profite de capitalul de imagine al lui Călin Georgescu.

„Cred că nu ar trebui să confundăm suveraniștii cu domnul George Simion. (…) Chiar AUR a votat la Buzău împotriva noastră. (…) Eu încă nu am întâlnit un om care să spună că George Simion se ține de cuvânt”, a spus Anamaria Gavrilă.

Șefa POT a afirmat că împărtășește opinia lui Călin Georgescu potrivit căreia alegerile parțiale locale din 7 decembrie „nu sunt corecte”.

„Sunt de acord cu domnul Georgescu că aceste alegeri nu sunt corecte. Aceste alegeri nu sunt nici corecte, nici legitime”, a adăugat Gavrilă.

Pe de altă parte, șefa POT a subliniat că partidul său a fost primul și singurul care l-a sprijinit pe Călin Georgescu înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale anulate.

„Noi nu am pretins niciodată că suntem partidul domnului Georgescu. Noi îl susținem pe domnul Georgescu pentru valorile sale”, a mai spus ea.

Întrebată de Victor Ciutacu de ce POT și-a desemnat propriul candidat pentru Primăria Capitalei, în ciuda faptului că nu recunoaște legitimitatea scrutinului, Anamaria Gavrilă a explicat că prezența partidului în alegeri este necesară pentru a-și respecta angajamentele față de alegători.

„Am candidat la Primăria Capitalei pentru că trebuie să ‘joci’”, a afirmat ea.

Totodată, Gavrilă și-a motivat decizia de a nu susține candidatura Ancăi Alexandrescu, argumentând că aceasta nu reprezintă valorile suveraniste promovate de partid. De asemenea, ea consideră că fosta realizatoare tv face parte din structurile sistemului politic actual.

„Doamna Anca Alexandrescu nu reprezintă suveranismul. Este parte din sistem! (…) Nu puteam să susținem un asemenea om”, a încheiat șefa POT.