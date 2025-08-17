Politica

Anamaria Gavrilă despre ANAF: Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă suprindă un alt abuz

Anamaria Gavrilă despre ANAF: Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă suprindă un alt abuzAnamaria Gavrilă/ Sursa foto Captură video
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Anamaria Gavrilă a atras atenția asupra unui abuz realizat de ANAF, după ce instituția ar fi reținut sume importante din contul de pensie al mamei sale, pentru impozitul pe chirii neîncasate. Șefa Partidului POT susține că situația evidențiază o practică fiscală incorectă, care afectează cetățenii de rând și necesită o modificare legislativă rapidă.

Anamaria Gavrilă reclamă abuzul ANAF

Declarația vine după ce Anamaria Gavrilă a publicat pe Facebook experiența personală legată de mama sa, care a primit o pensie redusă ilegal, conform ei, din cauza taxelor pe venit nerecuperat.

„Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă surprindă un alt abuz al ANAF-ului. Astăzi aflu că mamei mele ANAF-ul i-a furat sume consistente de bani din contul unde primește pensia de mizerie, pentru impozitul pe chirii pe care ea nu le-a încasat niciodată”, a scris Gavrilă.

Reacții și exemple concrete

Potrivit șefei POT, legea fiscală actuală permite ANAF să perceapă taxe chiar și atunci când venitul efectiv nu a fost realizat, ceea ce în practică poate duce la situații abuzive, mai ales pentru pensionari sau proprietari care închiriază imobile ocazional. Gavrilă explică că, în alte state europene, taxa se aplică doar pe sumele efectiv încasate, iar cetățenii declară anual venitul obținut, evitând astfel penalizările pentru sume inexistente.

Chef Bontea a descoperit un lac superb! Culmea: este în România
Chef Bontea a descoperit un lac superb! Culmea: este în România
Liderii Europei la Washington. Lista cu participanții la discuțiile dintre Zelenski și Trump
Liderii Europei la Washington. Lista cu participanții la discuțiile dintre Zelenski și Trump
Bani

Bani. Sursa foto: Pixabay

Gavrilă a oferit exemple din Germania, Franța, Austria și Irlanda, unde cetățenii plătesc taxe doar pentru sumele efectiv încasate, și nu pentru venituri ipotetice.

Planurile lui Gavrilă pentru ANAF

Gavrilă a insistat că modificarea legislativă pe care o propune va elimina aceste discrepanțe și va proteja cetățenii vulnerabili.  Aceasta susține că, dacă cineva închiriază un imobil și îl înregistrează legal la ANAF, instituția nu ține cont dacă proprietarul a primit banii de la chiriaș și îi impune plata taxelor. Ea întreabă retoric cum este posibil ca cineva să datoreze taxe pe venituri pe care nu le-a încasat niciodată.

Gavrilă afirmă în postarea sa de Facebook că măsura ANAF contravine principiilor fiscale aplicate în alte state europene și promite depunerea unei legi în Parlament care să oprească aceste abuzuri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:43 - Expert în securitate națională: Stoparea războiului ar însemna sinuciderea politică a lui Putin
17:34 - Chef Bontea a descoperit un lac superb! Culmea: este în România
17:22 - Dan Voiculescu: România se apropie de o criză economică majoră. Șomaj dublu, inflație ridicată și consum în scădere
17:13 - Neamț. Fiul care și-a agresat mama, reținut din nou la două zile după eliberare
17:00 - Anamaria Gavrilă despre ANAF: Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă suprindă un alt abuz
16:51 - Liderii Europei la Washington. Lista cu participanții la discuțiile dintre Zelenski și Trump

Proiecte speciale