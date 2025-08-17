Politica Anamaria Gavrilă despre ANAF: Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă suprindă un alt abuz







Anamaria Gavrilă a atras atenția asupra unui abuz realizat de ANAF, după ce instituția ar fi reținut sume importante din contul de pensie al mamei sale, pentru impozitul pe chirii neîncasate. Șefa Partidului POT susține că situația evidențiază o practică fiscală incorectă, care afectează cetățenii de rând și necesită o modificare legislativă rapidă.

Declarația vine după ce Anamaria Gavrilă a publicat pe Facebook experiența personală legată de mama sa, care a primit o pensie redusă ilegal, conform ei, din cauza taxelor pe venit nerecuperat.

„Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă surprindă un alt abuz al ANAF-ului. Astăzi aflu că mamei mele ANAF-ul i-a furat sume consistente de bani din contul unde primește pensia de mizerie, pentru impozitul pe chirii pe care ea nu le-a încasat niciodată”, a scris Gavrilă.

Potrivit șefei POT, legea fiscală actuală permite ANAF să perceapă taxe chiar și atunci când venitul efectiv nu a fost realizat, ceea ce în practică poate duce la situații abuzive, mai ales pentru pensionari sau proprietari care închiriază imobile ocazional. Gavrilă explică că, în alte state europene, taxa se aplică doar pe sumele efectiv încasate, iar cetățenii declară anual venitul obținut, evitând astfel penalizările pentru sume inexistente.

Gavrilă a oferit exemple din Germania, Franța, Austria și Irlanda, unde cetățenii plătesc taxe doar pentru sumele efectiv încasate, și nu pentru venituri ipotetice.

Gavrilă a insistat că modificarea legislativă pe care o propune va elimina aceste discrepanțe și va proteja cetățenii vulnerabili. Aceasta susține că, dacă cineva închiriază un imobil și îl înregistrează legal la ANAF, instituția nu ține cont dacă proprietarul a primit banii de la chiriaș și îi impune plata taxelor. Ea întreabă retoric cum este posibil ca cineva să datoreze taxe pe venituri pe care nu le-a încasat niciodată.

Gavrilă afirmă în postarea sa de Facebook că măsura ANAF contravine principiilor fiscale aplicate în alte state europene și promite depunerea unei legi în Parlament care să oprească aceste abuzuri.