Politica Anamaria Gavrilă, mesaj ironic la adresa lui Orban: Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare







Anamaria Gavrilă a atras atenția miercuri în mediul online după ce a redistribuit o postare a premierului Ungariei, Viktor Orbán, însoțită de un comentariu dur: „Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare. it is what it is”.

Această replică a stârnit controverse pe Facebook și a fost remarcată în contextul vizitei private pe care Orbán o efectuează în România.

În aceeași zi, Viktor Orbán a fost primit la Palatul Victoria de prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Cei doi lideri au purtat discuții axate pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe găsirea unor soluții concrete pentru dezvoltarea ambelor țări.

În comunicatul emis de Guvernul României se menționează dorința României de a menține o colaborare constructivă cu Ungaria, bazată pe cooperare reală și rezultate clare, care să aducă beneficii cetățenilor, indiferent de etnie.

Un punct central al negocierilor a fost creșterea schimburilor comerciale dintre cele două state, care au depășit în 2024 pragul de 13,3 miliarde de euro. În plus, premierii au discutat posibilitatea implementării unor proiecte comune de infrastructură și interconectare, menite să întărească legăturile economice și să faciliteze dezvoltarea regională.

Ilie Bolojan a subliniat, totodată, poziția României în cadrul Uniunii Europene, insistând pe necesitatea unității și solidarității în fața provocărilor actuale care afectează blocul comunitar. „Ne dorim o relație bazată pe respect și colaborare reală, care să aducă rezultate palpabile pentru cetățeni”, a punctat premierul român.

Astfel, întâlnirea dintre Viktor Orbán și Ilie Bolojan a reprezentat un moment important pentru stabilirea unor direcții clare în cooperarea bilaterală, în ciuda contextului tensionat generat de comentariile din spațiul public.

Ilie Bolojan a adăugat că România își menține angajamentul față de valorile europene și sprijină unitatea și solidaritatea în cadrul Uniunii Europene, mai ales în contextul provocărilor actuale.