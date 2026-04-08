Analistul Alex Coita spune că PNL e în criză de identitate, fapt care paralizează scena politică

Analistul Alex Coita a spus pe site-ul său că Partidul Național Liberal (PNL) se confruntă cu o criză profundă de identitate care riscă să blocheze întreaga scenă politică românească.

„PNL nu mai poate lua decizii strategice coerente pentru că este prins între două structuri interne care funcționează pe logici contradictorii”, a explicat Coita.

Potrivit analistului, partidul nu este slab din punct de vedere electoral sau organizatoric. Problemele nu țin de număr de membri sau resurse, ci de incapacitatea de a defini clar ce vrea să fie și ce direcție vrea să urmeze.

Această dualitate, continuă analistul, determină indecizie la nivel strategic. Partidul se află în fața a trei opțiuni majore: menținerea alianței cu PSD, cu toate compromisurile pe care aceasta le implică; intrarea în opoziție pentru a reconstrui identitatea internă, cu riscul de fractură; sau o repoziționare spre zona suveranistă, riscând ruptura cu Partidul Popular European și pierderea ancorării euro-atlantice.

„Niciuna dintre aceste opțiuni nu poate fi asumată fără costuri, iar neasumarea lor duce la blocaj general”, a spus Coita. El a spus că ezitarea afectează capacitatea PNL de a media coaliții, de a asigura stabilitate și de a menține funcționalitatea instituțiilor.

Analistul a explicat și efectele asupra electoratului: segmentul reformist, urban și educat, migrează spre USR, în timp ce electoratul conservator se apropie de AUR. În zona socială, PSD rămâne dominant. „PNL nu mai agregă, nu mai definește, nu mai poate fi reper pentru niciun segment electoral. Pierderea nu este doar electorală, ci una de capacitate politică fundamentală”, a mai spus Coita.

Pentru a ieși din criză, Coita a recomandat revenirea la ADN-ul partidului: centru-dreapta european, cu valori conservatoare moderate, pro-NATO, pro-UE, dar fără compromisuri toxice sau derapaje suveraniste. „PNL trebuie să ofere stabilitate prin coerență instituțională, guvernare competentă și capacitatea de a livra servicii publice, nu prin rețele clientelare”, a explicat analistul.

În ceea ce privește leadership-ul necesar, Coita a instat pe importanța unei figuri de tranziție, capabile să reconstruiască unitatea partidului fără să-l rupă. „Este nevoie de un lider cu experiență guvernamentală, capacitate de negociere internațională, înțelegere a administrației locale și credibilitate reformistă. Nu un revoluționar, ci un maratonist politic care poate ghida partidul pas cu pas”, a subliniat Coita.

Analistul a mai spus că dacă PNL nu clarifică rapid identitatea și direcția, va continua să se erodeze simultan pe toate segmentele electorale și va paraliza întregul sistem politic românesc. „Pe 20 aprilie se va vedea dacă PNL poate ieși din blocaj sau dacă va deveni omul bolnav al politicii românești — prezent formal, dar fără capacitatea de a acționa coerent și de a garanta stabilitatea politică”, a avertizat Coita.