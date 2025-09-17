ANAF pregătește o aplicație prin care românii pot verifica dacă bonul este fiscalizat în restaurante

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) lucrează la dezvoltarea unei aplicații mobile care le va permite consumatorilor să verifice, în timp real bonurile fiscale emise de restaurante. Adrian Nicușor Nica afirmă că „fiecare român poate să-și verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera este fiscalizată”.

Potrivit declarațiilor președintelui instituției, utilizatorii vor putea introduce datele bonului pentru a afla dacă acesta a fost înregistrat oficial în sistemul fiscal. De asemenea, aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a raporta direct eventualele nereguli privind eliberarea bonurilor fiscale.

Această funcționalitate se înscrie în strategia mai amplă a ANAF de a reduce fenomenul evaziunii fiscale și de a stimula conformarea voluntară a firmelor din sectorul HoReCa la prevederile legale

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, le recomandă clienților restaurantelor să solicite și să verifice întotdeauna bonul fiscal după efectuarea plății, în special în cazul plăților în numerar. Acesta a semnalat o practică tot mai frecventă în localurile din România, unde, potrivit observațiilor sale, în loc de bon fiscal, clienților li se oferă doar o simplă notă informativă.

„Am constatat un fenomen destul de practicat la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ci o notă de informare. Plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota”, a declarat șeful ANAF.

Oficialul atrage atenția că astfel de practici pot ascunde evaziune fiscală și subliniază importanța implicării consumatorilor în combaterea acestor abateri. Solicitarea bonului fiscal nu este doar un drept al clientului, ci și un mod eficient de a contribui la respectarea legii.

Adrian Nicușor Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a îndemnat public cetățenii să semnaleze situațiile în care nu primesc bon fiscal, folosind canalele oficiale ale instituției. Acesta a anunțat că, în perioada următoare, ANAF va lansa o aplicație mobilă inspirată de un model deja implementat în Grecia. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea verifica autenticitatea bonurilor fiscale direct de pe telefon.

„Vom prezenta o aplicaţie, pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată”, a transmis șeful ANAF.

El a subliniat importanța implicării cetățenilor în combaterea evaziunii fiscale și i-a încurajat pe români să ceară bon fiscal ori de câte ori achită produse sau servicii. „Acolo unde vi se dă o notă şi nu bonul fiscal, să rugaţi-l pe chelner să vă aducă bonul fiscal”, a declarat Adrian Nicușor Nica, potrivit news.ro.