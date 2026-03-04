Ana Birchall: Strâmtoarea Ormuz a devenit scena Războiului Rece 2.0

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a vorbit despre escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Oormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel global. Într-o postare recentă, Birchall a subliniat că Iranul a declarat strâmtoarea închisă pentru orice transport internațional, cu o singură excepție: „doar navele chineze și ruse, invocând sprijinul diplomatic și economic continuu al Beijingului și Moscovei”.

Fostul oficial român explică, pe pagina sa de Facebook, că această decizie marchează fizic ceea ce analiștii numesc axa „DragonBear”: „Practic Iranul tocmai a desenat fizic pe hartă axa DragonBear. Nu retoric. Ci prin zone navale în care unele nave sunt excluse: chineze și ruse.”

În reacție, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis pe platforma sa Truth Social că a ordonat Departamentului de Finanțare Comercială să ofere „asigurare de risc politic pentru TOT comerțul maritim prin Golf” și că Marina SUA va începe, dacă va fi necesar, să escorteze petrolierele prin strâmtoare. Trump a subliniat: „Orice s-ar întâmpla, Statele Unite vor asigura fluxul liber al energiei către lume.”

-Iranul permite accesul navelor chineze și ruse;

-Marinei SUA i se ordonă să escorteze petrolierele occidentale;

-Corpul Gardienilor Revoluționari Iranieni (IRGC) este autorizat să „vizeze direct și să neutralizeze” navele neautorizate;

-Flota a Cincea a SUA se află deja în stare de alertă ridicată.

„Avem tehnic două ordine globale concurente care sunt pe cale să ocupe simultan aceeași strâmtoare de aproximativ 33,8 kilometri lățime. Întrebarea nu este dacă Marina SUA poate forța deschiderea strâmtorii – evident că poate – ci ce va lovi Iranul după ce acest lucru se întâmplă și dacă Beijingul își va folosi și cum își va folosi noua poziție de partener maritim preferat al Iranului”, a adăugat Birchall.

Fostul ministru mai arată că evenimentele recente nu sunt doar o criză punctuală, ci un simbol al noii confruntări globale: „Acesta este tehnic Războiul Rece 2.0, în care liniile de conflict sunt trasate nu doar prin retorică, ci și prin acțiuni directe asupra rutelor comerciale vitale pentru energie.”