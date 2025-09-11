International Ambasadorul Marii Britanii în SUA, revocat brusc. Legătura cu Epstein a ieșit la lumină







Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite și unul dintre cei mai influenți politicieni laburiști ai ultimei generații, a fost demis joi din funcţie.

Decizia vine după publicarea unor documente care relevă legătura sa apropiată cu finanţistul controversat Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale.

Retragerea sa reprezintă o nouă provocare politică pentru premierul Keir Starmer, aflat deja sub presiune.

Demisia forţată a lui Peter Mandelson a fost declanşată de apariţia în presă a unor scrisori şi e-mailuri personale care arată cât de strânsă era relaţia dintre diplomatul britanic şi Jeffrey Epstein.

Documentele sugerează că Mandelson l-a sprijinit pe finanţist în momentele cheie, inclusiv atunci când Epstein încerca să obţină eliberarea anticipată în dosarele sale judiciare.

Într-un album aniversar recent publicat, Mandelson i se adresa lui Epstein cu apelativul „cel mai bun prieten”, fapt care a alimentat speculațiile despre natura și durata relației lor.

Aceste dezvăluiri au creat dificultăți majore pentru prim-ministrul Starmer, care l-a numit pe Mandelson în decembrie 2024 ambasador în SUA – una dintre cele mai prestigioase poziții diplomatice britanice.

Ministerul de Externe al Regatului Unit a confirmat joi că premierul a cerut retragerea imediată a lui Mandelson. Instituția a explicat că noile e-mailuri dovedesc „o amploare semnificativ diferită” a relaţiei faţă de ce era cunoscut la momentul numirii sale.

Un detaliu deosebit de problematic a fost opinia exprimată de Mandelson potrivit căreia prima condamnare a lui Epstein ar fi fost „nedreaptă” și trebuia contestată.

Deși miercuri Mandelson a transmis un mesaj public de regret, recunoscând că a păstrat această asociere „mult mai mult decât ar fi trebuit”, explicațiile sale nu au mai fost suficiente pentru a-i salva poziția.

Situația a devenit cu atât mai delicată pentru Starmer cu cât Mandelson era considerat un strateg apropiat și o figură centrală în rețeaua sa politică.

Retragerea lui Peter Mandelson din cel mai important post diplomatic riscă să afecteze temporar relațiile dintre Londra și Washington, într-un moment în care cele două capitale încearcă să-și consolideze parteneriatul economic și de securitate.

Mai mult, cazul readuce în atenția opiniei publice dosarul Epstein, care a produs deja un val de scandaluri la nivel global, implicând oameni de afaceri, politicieni și personalități din lumea culturală.

Pentru guvernul Starmer, pierderea lui Mandelson înseamnă și un gol strategic: acesta era un veteran al diplomației, fost comisar european pentru comerț și consilier politic influent.

În plan politic intern, opoziția conservatoare ar putea folosi acest episod pentru a submina imaginea premierului și a sugera deficiențe în procesul de verificare a numirilor oficiale.

Pe termen lung, scandalul Epstein rămâne o sursă de vulnerabilitate pentru liderii occidentali care au avut legături, fie și superficiale, cu finanțistul decedat.

Mandelson devine astfel cel mai recent exemplu de carieră afectată de asocierea cu o figură compromisă la nivel global.