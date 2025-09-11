Ambasadorul Marii Britanii în SUA, revocat brusc. Legătura cu Epstein a ieșit la lumină
- Iulia Moise
- 11 septembrie 2025, 18:51
Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite și unul dintre cei mai influenți politicieni laburiști ai ultimei generații, a fost demis joi din funcţie.
Decizia vine după publicarea unor documente care relevă legătura sa apropiată cu finanţistul controversat Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale.
Retragerea sa reprezintă o nouă provocare politică pentru premierul Keir Starmer, aflat deja sub presiune.
Relaţia lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein
Demisia forţată a lui Peter Mandelson a fost declanşată de apariţia în presă a unor scrisori şi e-mailuri personale care arată cât de strânsă era relaţia dintre diplomatul britanic şi Jeffrey Epstein.
Documentele sugerează că Mandelson l-a sprijinit pe finanţist în momentele cheie, inclusiv atunci când Epstein încerca să obţină eliberarea anticipată în dosarele sale judiciare.
Într-un album aniversar recent publicat, Mandelson i se adresa lui Epstein cu apelativul „cel mai bun prieten”, fapt care a alimentat speculațiile despre natura și durata relației lor.
Aceste dezvăluiri au creat dificultăți majore pentru prim-ministrul Starmer, care l-a numit pe Mandelson în decembrie 2024 ambasador în SUA – una dintre cele mai prestigioase poziții diplomatice britanice.
Presiune politică asupra guvernului britanic
Ministerul de Externe al Regatului Unit a confirmat joi că premierul a cerut retragerea imediată a lui Mandelson. Instituția a explicat că noile e-mailuri dovedesc „o amploare semnificativ diferită” a relaţiei faţă de ce era cunoscut la momentul numirii sale.
Un detaliu deosebit de problematic a fost opinia exprimată de Mandelson potrivit căreia prima condamnare a lui Epstein ar fi fost „nedreaptă” și trebuia contestată.
Deși miercuri Mandelson a transmis un mesaj public de regret, recunoscând că a păstrat această asociere „mult mai mult decât ar fi trebuit”, explicațiile sale nu au mai fost suficiente pentru a-i salva poziția.
Situația a devenit cu atât mai delicată pentru Starmer cu cât Mandelson era considerat un strateg apropiat și o figură centrală în rețeaua sa politică.
Consecinţele scandalului Epstein asupra Londrei şi Washingtonului
Retragerea lui Peter Mandelson din cel mai important post diplomatic riscă să afecteze temporar relațiile dintre Londra și Washington, într-un moment în care cele două capitale încearcă să-și consolideze parteneriatul economic și de securitate.
Mai mult, cazul readuce în atenția opiniei publice dosarul Epstein, care a produs deja un val de scandaluri la nivel global, implicând oameni de afaceri, politicieni și personalități din lumea culturală.
Pentru guvernul Starmer, pierderea lui Mandelson înseamnă și un gol strategic: acesta era un veteran al diplomației, fost comisar european pentru comerț și consilier politic influent.
În plan politic intern, opoziția conservatoare ar putea folosi acest episod pentru a submina imaginea premierului și a sugera deficiențe în procesul de verificare a numirilor oficiale.
Pe termen lung, scandalul Epstein rămâne o sursă de vulnerabilitate pentru liderii occidentali care au avut legături, fie și superficiale, cu finanțistul decedat.
Mandelson devine astfel cel mai recent exemplu de carieră afectată de asocierea cu o figură compromisă la nivel global.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.