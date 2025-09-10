Monden

Prințul Harry a fost primit de regele Charles la reședința de la Londra

Prințul Harry a fost primit, azi, de regele Charles, la reședința monarhului de la Londra. Cei doi, tată și fiu, nu au mai stat față în față din luna februarie a anului trecut.

Prințul Harry a revenit la sentimente mai bune și s-a întâlnit cu regele Charles

Ducele de Sussex are relații cu familia regală britanică din 2020, atunci când s-a stabilit în SUA alături de soţia sa, Meghan. El a fost văzut intrând cu maşina în curtea reşedinţei unde regele sosise cu puţin timp înainte.

Conform Reuters, această primă întâlnire după 20 de luni între ar putea să însemne un posibil prim pas pentru reluarea relaţiilor de familie.

Nici Palatul Buckingham, nici purtătorul de cuvânt al prinţului Harry nu au comentat aceste informaţii. Harry, în vârstă de 40 de ani, a sosit luni în Marea Britanie pentru o serie de întâlniri şi angajamente. Azi a vizitat un centru de cercetare specializat în îmbunătăţirea tratamentului victimelor cu leziuni provocate de explozii.

Regele Charles

O mutare cu mare scandal în SUA

De când Harry şi soţia sa, Meghan, s-au mutat în California în 2020, unde locuiesc acum cu cei doi copii ai lor, au lansat mai multe săgeți la adresa familiei regale şi a instituţiei în interviuri, documentare TV şi în autobiografia lui Harry, „Spare”.

Criticile usturătoare i-au vizat pe regele Charles și pe William, fratele rebelului familiei. În luna mai, el a pierdut în instanță o dispută pe care a dus-o cu Guvernul din Marea Britanie. Și care viza securitatea sa și a familiei sale.

Vrea să se împace cu tatăl și fratele său

Apoi, a revenit la sentimente mai bune și a dat impresia că ar dori să se apropie de familie. „Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe lucruri. Dar ştiţi... Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea... Nu are rost să continui să lupt. Şi viaţa este preţioasă”, spunea prințul.

„Nu ştiu cât mai are tatăl meu. Nu vrea să vorbească cu mine din cauza acestor probleme de securitate, dar ar fi frumos să ne împăcăm”, afirma Harry.

