Monden Anunț important de la Casa Regală Britanică! Prințul Harry revine la Londra pe 8 septembrie. Se împlinesc trei ani de la moartea Reginei







Casa Regală Britanică, primele semne ale dezghețului între Rege și fiul său. Un anunț important a fost făcut în cursul zilei de ieri, notează Daily Express. Situația rămâne complicată și dureroasa despărțire persistă.

Harry, Duce de Sussex, 40 de ani, va fi la WellChild Awards pe 8 septembrie, la Londra. Aceasta este o dată care marchează trei ani de la decesul Reginei Elisabeta a II-a. Harry este patronul organizației și va susține un discurs. Urmând să petreacă timp cu fiecare laureat și să decerneze premiul „Inspirational Child”. Soția sa, Meghan Markle nu este așteptată să îl însoțească. Anunțul a fost confirmat de WellChild și de publicații britanice și americane care acoperă Casa Regală.

Contextul rămâne tensionat: nu există, deocamdată, confirmarea unei întrevederi cu Regele Charles. Vizitele din mai 2024 (Invictus, 10 ani) și septembrie 2024 (WellChild) s-au încheiat fără o întâlnire tată–fiu. Totul pe fondul înstrăinării apărute după retragerea din 2020 și amplificate de volumul de memorii Spare. Relațiile sunt încordate și cu prințul William și Kate, notează surse apropiate Casei Regale citate de presă.

Un alt punct sensibil este disputa privind protecția în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În mai 2025, Curtea de Apel a respins contestația lui Harry asupra nivelului de protecție polițienească, menținând regimul de evaluare „de la caz la caz” stabilit de comitetul RAVEC după 2020. Litigiul și mesajele lui Harry despre lipsa de siguranță pentru familia sa când vizitează Marea Britanie au alimentat, în ultimii ani, povestea ruperii de Casa Regală.

Totuși, există semne de dezgheț: în iulie 2025, echipele lui Harry și ale Regelui au reluat contactele. Ridicând așteptările privind un posibil tête-à-tête la o vizită viitoare. deocamdată pentru deplasarea din 8 septembrie nu s-a anunțat nimic oficial. În propriile declarații, Harry spune că își dorește reconciliere și că evenimentul WellChild rămâne unul „privilegiu”, dedicat copiilor cu nevoi medicale complexe și îngrijitorilor lor.

Deși un tête-à-tête cu Regele rămâne posibil, Meghan Markle a ales să rămână în California împreună cu copiii cuplului, Archie și Lilibet. Regele Charles nu și-a mai văzut nepoții din iunie 2022, când Sussex au revenit pentru Jubileul de Platină.

Între timp, culisele par să se miște: luna trecută, șefa de comunicare a lui Harry, Meredith Maines, s-a întâlnit la Royal Over-Seas League din Londra cu secretarul de presă al Regelui, Tobyn Andreae. La discuții a participat și Liam Maguire, responsabil de presa din partea Sussex în Marea Britanie. Întrevederea a fost privită ca un pas înainte pentru restabilirea canalelor, vizând inclusiv briefinguri directe pentru Harry privind starea tatălui său. Dar și o coordonare menită să evite suprapuneri între inițiativele ducelui de Sussex și angajamentele Casei Regale.

În mai, într-un interviu BBC, Harry a spus că este „devastat” după pierderea procesului pentru menținerea protecției polițienești în Regatul Unit, susținând că Regele „nu vrea să vorbească din cauza acestei chestiuni” și adăugând: „nu știu cât timp mai are tatăl meu”.

În pofida apelului public, contactul direct a fost minim, iar decizia ducesei și a copiilor de a rămâne în SUA este consecventă cu declarația lui Harry. Care spus că „nu vede o lume” în care i-ar aduce în Marea Britanie fără garanții adecvate de securitate, potrivit ziarului britanic.

În plus, relația cu Prințul William rămâne puternic tensionată. Potrivit unor surse, acesta consideră că Harry a ales prea des expunerea publică în locul rezolvării private, iar problema de fond este încrederea. Erodată după criticile repetate la adresa monarhiei din 2020 încoace și pe care „echipa Sussex” ar trebui să o reconstruiască. Pentru a exista progres.

Evenimentul WellChild marchează anul acesta 20 de ediții. Prințul Harry este patron din 2007 și a participat de 14 ori până acum.