Alina Pușcău a avut o contribuție în divorțul lui Dan Alexa. Ce-a făcut bruneta

Alina Pușcău/ Sursa foto Instagram
Alina Pușcău a recunoscut la un podcast faptul că a avut o contribuție legat de divorțul lui Dan Alexa. Nu de alta, dar fostul partener de emisiune îi este prieten acesteia.

Alina Pușcău nu a stat cu brațele în sân

Actrița a explicat că a avut ceva de spus legat de separarea fostului internațional. Mai ales că acest lucru s-a întâmplat când grupul numai ce se întorsese din Asia Express.

”Dan este un băiat foarte inteligent. Am râs ne-am distrat, e foarte mișto energia lui și acum avem grupul nostru, vorbim. Am fost acolo când a trecut prin faza cu divorțul, ca prietenă. L-am înțeles, i-am dat sfaturi, am vorbit, noi avem grupul acela și ne dăm sfaturi reciproc. Adică s-a creat o familie și o emoție între noi. Nu ne-am certat cu nimeni, chiar vorbim cu toată lumea”, a povestit artista.

”Merită mai mult”

Aceasta a adăugat că fotbalistul avea de învățat niște lecții pe care viața i le-a dat. ”Dan este un om foarte special, are un suflet extraordinar și cred că merită mai mult. Și e greu când se întâmplă astfel de lucruri, după două luni de filmare în Asia. Așa a fost să fie pentru el.

Alina Pușcău și Dan Alexa

Alina Pușcău și Dan Alexa. Sursa foto Captură video

El a avut niște lecții de învățat. câteodată lucrurile nu mai merg, dar oamenii trag de acel lucru până când Dumnezeu nu-ți dă o palmă și te gândești că ai alt drum și trebuie să-l lași pe celălalt, nu te trezești. Dan este un bărbat foarte gentelman”, a mai spus actrița.

Elevă la liceu

Alina Pușcău s-a mutat în America de la 14 ani, practic din primul an de liceu. Drept urmare studiile ei au fost puse pe pauză, până acum, când a decis să le reia. Drept urmare este elevă la liceu pe care urmează să îl termine. Actrița spune că nu e nicio rușine să îți continui studiile mai ales dacă viața te-a condus pe alte cărări.

