Alimentul pe care românii îl cumpără din magazine reprezintă un real pericol pentru oase

Alimentul pe care românii îl cumpără din magazine reprezintă un real pericol pentru oaseSursă foto: Pixabay.com
Un aliment preferat de mulți români, care este consumat aproape zilnic, poate avea efecte negative asupra sănătății oaselor. Specialiștii atrag atenția că produsele din ficat, inclusiv pateul, conțin vitamina A în cantități care, dacă sunt depășite, cresc riscul de osteoporoză și fracturi, potrivit Cancan.

Alimentul preferat de români și riscurile vitaminei A asupra oaselor

Alimentul bogat în vitamina A, cum este pateul, poate stimula resorbția osoasă și poate împiedica formarea de țesut osos nou.

Dr. Andrei Popescu, specialist în nutriție clinică, explică: „Excesul de vitamina A poate fi periculos pentru oase, chiar dacă alimentul respectiv este consumat ocazional. Monitorizarea aportului este esențială, mai ales pentru persoanele la risc.”

În acest context, consumul frecvent al pateului poate avea efecte cumulative, iar persoanele sensibile ar trebui să limiteze porțiile sau să opteze pentru alternative mai sigure.

Alte riscuri și recomandări alternative

Excesul de vitamina A din acest aliment poate reduce eficiența vitaminei D, esențială pentru absorbția calciului. Persoanele cu deficiență, femeile însărcinate, cele la menopauză sau cei care iau suplimente trebuie să fie deosebit de atenți.

Alimente care conțin vitamina A

vitamina A. Sursă foto: Freepik

Specialiștii recomandă consumul de fructe și legume bogate în beta-caroten, precum morcovii, spanacul, dovleacul, cartoful dulce sau mango, care oferă vitamina A într-o formă echilibrată. Studiile arată că aportul moderat de vitamina A din surse vegetale protejează oasele fără riscurile asociate consumului excesiv al alimentului bogat în ficat.

Implicațiile asupra sănătății publice

Efectele consumului excesiv al pateului asupra sănătății oaselor au implicații importante la nivel public. În România, unde alimentul este foarte popular și ușor accesibil, riscul de osteoporoză și fracturi poate crește,

Consumul excesiv de vitamina A poate duce la o afecțiune numită hipervitaminoză A, manifestată prin greață, episoade de vomă, cefalee, senzație de epuizare, irascibilitate, uscăciunea și descuamarea pielii, pierderea părului, probleme de vedere și dureri articulare sau osoase. Pentru că vitamina A este liposolubilă, surplusul se acumulează în organism, mai ales la nivelul ficatului și al țesutului gras, unde poate deveni nociv.

