„Știința" înfometării: Ce se întâmplă cu corpul tău când este privat de hrană







Înfometarea poate varia de la insecuritate alimentară la foame, atunci când corpul își consumă propriile rezerve. Călătoria de la foame la înfometare începe cu o scădere a nivelului de energie, urmată de descompunerea grăsimilor și a mușchilor și, în cele din urmă, de cedarea organelor vitale.

În situații precum cele din Gaza și Sudan, unde lipsa alimentelor este o problemă, nutriționiștii Ola Anabtawi și Berta Valente explică știința din spatele înfometării și nutriția minimă de care are nevoie corpul pentru a supraviețui.

Necesarul energetic variază de-a lungul vieții, sugarii având nevoie de aproximativ 95 kcal până la 108 kcal pe kilogram de greutate corporală pe zi în primele șase luni și între 84 kcal și 98 kcal pe kilogram între șase și 12 luni. Pentru copiii cu vârsta sub zece ani, necesarul energetic se bazează pe modele normale de creștere, fără distincție între băieți și fete.

În situații de urgență umanitară, ajutorul alimentar trebuie să garanteze un aport energetic minim larg acceptat de 2.100 kcal pe persoană pe zi pentru a menține sănătatea și funcțiile de bază.

Această energie trebuie să provină dintr-un echilibru de macronutrienți, cu carbohidrați care furnizează 50%-60%, proteine 10%-35% și grăsimi 20%-35%. Necesarul de grăsimi este mai mare pentru copiii mici și femeile însărcinate sau care alăptează.

În plus față de energie, organismul are nevoie de vitamine și minerale, precum fier, vitamina A, iod și zinc, care sunt esențiale pentru funcția imunitară, creștere și dezvoltarea creierului.

Înfometarea afectează organismul uman în trei etape: glicogenoliza, gluconeogeneza și cetogeneza. Prima etapă, care durează până la 48 de ore, utilizează glicogenul stocat în ficat pentru a menține nivelul zahărului din sânge. Când glicogenul se epuizează, organismul trece la gluconeogeneză, producând glucoză din surse non-carbohidrați, cum ar fi aminoacizi, glicerol și lactat. Până în a treia zi, cetogeneza devine dominantă, transformând acizii grași în corpi cetonici.

Modificările hormonale încetinesc rata metabolică, iar grăsimile devin principala sursă de energie. În timp, rezervele de grăsime se epuizează, forțând organismul să descompună propriile proteine pentru a obține energie, accelerând atrofia musculară, slăbind sistemul imunitar și crescând riscul de infecții.

Decesul, adesea din cauza pneumoniei sau a altor complicații, survine de obicei după 60-70 de zile fără hrană la un adult altfel sănătos. Privarea prelungită de nutrienți intensifică simptomele fizice și psihologice, inclusiv pierderea în greutate, atrofia musculară, oboseala, încetinirea ritmului cardiac, pielea uscată, căderea părului și vindecarea deficitară a rănilor. Pot apărea și tulburări psihologice, inclusiv apatie, iritabilitate, anxietate și preocupare constantă pentru hrană.

Pentru a rupe ciclul înfometării, organismul trebuie să se afle într-o stare metabolică fragilă, reintroducerea bruscă a alimentelor provocând sindromul de realimentare. Protocoalele standard includ lapte terapeutic, alimente gata de consum, săruri de rehidratare orală și pulberi cu micronutrienți, informează medicalxpress.com.