Monden Exclusiv. Secrete din lumea modelingului. Ce îndură zilnic fetele de top







Viața de model este, pentru mulți din exterior, o poveste de vis. Haine de lux, fotografii în reviste celebre, călătorii exotice, aplauze pe podiumuri internaționale. Imaginea este perfectă – dar, ca multe lucruri în lumea glamourului, e doar o fațadă.

În spatele zâmbetelor impecabile și al ținutelor strălucitoare, se ascunde o realitate cu totul diferită: efort continuu, presiune psihologică, nesiguranță financiară și lipsă de control personal.

Modelul internațional Andreea a povestit, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, despre această parte mai puțin cunoscută a carierei de model – una pe care, spune ea, publicul nu o vede, dar pe care fiecare profesionist din domeniu o trăiește zilnic.

„Viața unui model poate părea fascinantă și glamuroasă din exterior. Poze spectaculoase, haine de designer, călătorii internaționale, dar în realitate este mult mai complexă și dificilă”, a spus ea.

Andreea a povestit că a început cariera la doar 16 ani, din pasiune, colaborând cu o agenție de modeling și fiind selectată chiar de la primul casting. Un început promițător, dar, cum recunoaște ea, acest drum aparent „ușor” a devenit repede o luptă continuă cu standarde imposibile și cerințe rigide.

„În cazul meu totul a început la vârsta de 16 ani din pasiune, colaborând cu o agenție. Am participat la un casting unde am fost selectată pe loc.”

De la început, modelele sunt confruntate cu așteptări aproape nerealiste. Greutatea, înălțimea, proporțiile, textura pielii – fiecare aspect fizic este atent evaluat și deseori criticat. Fiecare imperfecțiune poate însemna pierderea unui job sau chiar a unui contract întreg. Iar standardele sunt rareori blânde.

„Deși totul pare foarte frumos, modelingul are provocările lui. Există așteptări stricte legate de greutate, înălțime, ten, proporții.”

Pentru a se încadra în aceste tipare, multe modele apelează la metode extreme. Chiar dacă ea spune că nu a recurs niciodată la înfometare, Andreea confirmă că acest comportament este des întâlnit în industrie, mai ales înainte de prezentări.

„Nu am avut niciodată probleme cu greutatea, nu m-am înfometat niciodată. Se întâmplă destul de des ca modelele înainte de prezentări să se înfometeze.”

Refuzurile sunt o parte dureroasă, dar constantă, a meseriei. Indiferent cât de experimentat sau frumos este un model, poate fi respins oricând din motive aparent triviale: culoarea părului, trăsăturile faciale, înălțimea, chiar și prezența unor pistrui.

„Mi s-a întâmplat să nu fiu selectată la anumite prezentări, din motivul că sunt foarte înaltă”, a declarat ea pentru EVZ.

Această nesiguranță perpetuă, combinată cu un program haotic și lipsa unui ritm de viață stabil, face ca viața personală să fie aproape imposibil de întreținut. Modelele călătoresc mult, dar rareori apucă să vadă locurile în care ajung. Sunt mereu în mișcare, mereu în presiune, mereu în așteptare.

„Castingurile sunt competitive, iar refuzurile sunt o parte din meserie. Călătoriile constante și presiunea carierei pot afecta viața personală.”

Modelul internațional a povestit și despre pericolele acestei realități nevăzute. Andreea a declarat că modelul trebuie să aibă un stil de viață foarte echilibrat și să corespună standardelor impuse, care nu sunt foarte realiste sau sănătoase.

„Un model trebuie să își controleze permanent corpul – ce mănâncă, cât doarme, cum arată și asta poate duce la o relație nesănătoasă cu imaginea de sine. Nu e vorba doar de „a slăbi”, ci de a corespunde unor standarde impuse, care nu sunt întotdeauna realiste sau sănătoase.”

Această presiune continuă afectează sănătatea emoțională și încrederea în sine. Într-un mediu în care evaluarea este zilnică și rece, modelele ajung adesea să își pună sub semnul întrebării valoarea personală:

„Epuizarea emoțională vine din faptul că te simți evaluat constant fizic, profesional, chiar și personal. Mulți ajung să se îndoiască de valoarea lor dacă nu au succes rapid sau dacă nu mai sunt „căutați”.”

Pe lângă oboseala psihologică, condițiile fizice de muncă sunt adesea extenuante. Un exemplu elocvent din experiența Andreei este o ședință foto realizată iarna la Paris, într-un frig extrem:

„Am avut o ședință foto la Paris în care am avut de pozat 20 de ținute într-o singură zi în luna februarie, unde afară erau 2 grade. Am început ședința la 7 dimineața și am terminat seara pe la ora 18:00.”

Backstage-ul, zona din spatele podiumului, este descris ca fiind o lume paralelă în care modelele sunt puse la grea încercare. Acolo se simte cel mai clar diferența dintre imaginea promovată și realitatea brută a meseriei:

„În backstage e haos organizat. Zeci de oameni, lumină puternică, sunete, țipete, agitație. Modelele stau pe scaune mici, așteaptă, apoi în câteva minute sunt luate de stiliști, machiate, coafate, îmbrăcate și după direct pe podium. Totul se întâmplă într-un ritm nebun, iar modelele trebuie să rămână calme, să nu se plângă, să se miște rapid și să fie disponibile complet pentru orice e nevoie.”

Totul se petrece pe fugă, fără spațiu personal, fără momente de respiro. Iar fitting-ul – momentul în care designerii decid dacă o anumită ținută „arată bine” pe corpul modelului – este și mai dur.

„Poate părea simplu – doar probezi o rochie... dar e și o selecție tăcută. Poți fi chemată la fitting și apoi să nu mai fii aleasă. Nu ți se explică mereu de ce. Stai ore întregi pentru câteva minute în fața designerului, care te analizează din toate unghiurile, face ajustări pe corpul tău, discută despre tine ca și cum n-ai fi acolo.”

Pentru Andreea, această parte a meseriei reflectă perfect natura impersonală și solicitantă a industriei. Modelele trebuie să îndure în tăcere, să rămână profesioniste, indiferent de cât de nedreaptă pare situația.

„Aici se simte efortul, vulnerabilitatea și presiunea meseriei. E nevoie de răbdare, reziliență, tăcere, profesionalism. Aici nu e vorba de faima de pe podium sau de pozele din reviste. E vorba de a funcționa perfect într-un sistem dur, în care toată lumea te judecă rapid și tu trebuie să zâmbești și să te conformezi, oricât de obosită, flămândă sau frustrată ai fi. Aici începe de fapt munca de model”, a spus Andreea.