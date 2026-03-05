Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”. De la „Vocea României” la Viena

Alexandra Căpitănescu a câștigat Selecția Națională și va reprezenta România la Eurovision 2026, la Viena, cu piesa „Choke Me”, o melodie despre depășirea fricilor și iubirea de sine, relatează eurovisionromania.ro.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026. Artista a câștigat miercuri seară finala Selecției Naționale organizate de Televiziunea Română și va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me”.

Evenimentul de selecție a început la ora 20:00 și a fost transmis pe TVR 1, TVR Moldova și TVR Internațional. Spectatorii au putut urmări competiția și online, pe platforma tvrplus.ro, în aplicația mobilă TVR+ și pe contul oficial de YouTube al televiziunii publice.

Câștigătoarea a fost decisă de un juriu de specialitate, care a acordat puncte fiecărui concurent. Artistul cu cel mai mare punctaj total a obținut dreptul de a reprezenta România la ediția din acest an a concursului.

Piesa cu care artista va merge la Eurovision are un mesaj personal. Alexandra Căpitănescu spune că melodia vorbește despre confruntarea cu propriile temeri și cu gândurile apăsătoare care pot bloca evoluția personală.

Potrivit artistei, cântecul reprezintă un dialog interior. Ea a explicat că versurile aduc în prim-plan lupta cu „vocile fantomă care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici”.

Mesajul final al melodiei rămâne însă unul optimist. „Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a declarat artista.

Imediat după anunțarea rezultatului, cântăreața a vorbit despre emoțiile momentului și despre dorința de a transmite un mesaj autentic prin muzică. „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni”, a spus ea.

În urma semifinalelor, jurații au selectat zece finaliști. Publicul a trimis în finală încă doi artiști: Antonio Pican și Andrei Ursu.

Din juriul competiției au făcut parte mai multe nume din industria muzicală și din media. Printre acestea s-au numărat Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, Cristian Tarcea, Elena Popa, Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi.

Ediția din 2026 a concursului Eurovision se va desfășura la Viena, în Austria. Tragerea la sorți pentru stabilirea semifinalelor a avut loc în capitala austriacă pe 12 ianuarie.

România va concura în a doua semifinală, programată pe 14 mai. În această etapă vor participa Albania, Danemarca, Armenia, România, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

Prima semifinală este programată pe 12 mai și va reuni reprezentanții Israelului, Muntenegrului, Estoniei, Georgiei, Portugaliei, San Marino, Croației, Suediei, Poloniei, Belgiei, Lituaniei, Serbiei, Finlandei, Moldovei și Greciei.

Finala competiției va avea loc pe 16 mai. În ultimul act sunt calificate automat țara gazdă, Austria, precum și Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, state care fac parte din grupul principalilor contributori financiari ai concursului.

Alexandra Căpitănescu are 22 de ani și este originară din Galați. Artista a devenit cunoscută publicului după ce a câștigat competiția Vocea României în 2023, fiind considerată una dintre vocile tinere promițătoare ale muzicii românești.

Înainte de acest moment, ea a participat și la Românii au Talent, în 2019, când avea doar 15 ani. Atunci a interpretat o piesă din repertoriul artistei Janis Joplin, prestația impresionând juriul.

Deși a ales să urmeze cursurile Facultății de Fizică, Alexandra spune că pasiunea pentru muzică a fost prezentă încă din copilărie, fascinația pentru sunete fiind una dintre constantele formării sale artistice.