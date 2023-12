Câștigătoarea „Vocea României” are planuri mari. Nu vrea să se axeze doar pe muzică

Alexandra Căpitănescu a câştigat Vocea României, show difuzat de Pro TV. Concurenta lui Tudor Chirilă are doar 20 ani şi este studentă la Facultatea de Fizică Medicală. Ea a declarat că această emisiune i-a schimbat viața, dar că nu vrea să se axeze doar pe muzică.

Nu vrea să se axeze doar pe muzică

„Aş vrea să cânt încă de 50 de ori la Vocea României. Nu mă aşteptam la aşa ceva, la blind-uri (n.r – audiţii) mă gândeam: măcar un scaun să se întoarcă. Tudor m-a crescut în câteva luni, am avut un timp scurt de repetiţii, dar el m-a ajutat foarte mult, mi-a arătat drumul, calea, iar eu a trebuit să-l ascult şi mă bucur că am făcut-o. El mereu a avut imaginea de ansamblu şi mi-a spus să merg pe încredere. La knock-out a fost un moment dificil, când m-a lovit o viroză şi am rămas cumva fără voce.

Vocea României mi-a schimbat total viaţa, vreau să mă axez pe muzică, pe compus, pe partea mea creativă, să termin facultatea. De mică mi-au plăcut şi muzica şi ştiinţa. Aş vrea să le fac pe amândouă. Aş vrea să meargă împreună muzica şi fizica medicală“, a spus Alexandra, sâmbătă dimineaţă, la Ştirile Pro TV.

Ce va face Alexandra Căpitănescu cu premiu

Alexandra a declarat că încă nu știe ce va face cu premiul de 100.000 de euro și că nu este suficient de matură pentru a lua o decizie: „Am doar 20 de ani şi poate încă nu sunt destul de matură ca să ştiu ce să fac cu atâţia bani, aşa că îi voi ţine la loc sigur“.

Tânăra le-a oferit și câteva sfaturi celor care vor să participe la Vocea României: „Cei care vor să vină la Vocea României trebuie să aibă curaj, să iasă din zona de confort. Este o experienţă frumoasă. Mi-a plăcut mult anul acesta echipa Smiley, dar şi echipa Horia-Rose, au fost voci impresionante acolo“.

A obținut cele mai multe voturi

Alexandra, din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat, vineri seară, cea de-a 11-a ediţie a emisiunii concurs Vocea României, difuzată de Pro TV. Ea a obţinut cele mai multe voturi din partea publicului, după ce a cântat melodia Alone şi a avut un duet cu antrenorul Tudor Chirilă şi cu Adrian Nour.

Tudor Chirilă câştigă Vocea României a doua oară consecutiv , după ce anul trecut s-a impus Iulian Nunucă, tot din echipa sa.