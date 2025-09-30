Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate

Exclusiv. Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Vocea României 2023, a povestit cum s-a schimbat viața ei după competiția de la Pro TV și cum a fost să colaboreze cu Tudor Chirilă. „Sunt foarte recunoscătoate”, a spus tânăra.

„După Vocea României viața mea s-a schimbat radical. Cele mai bune lucruri care s-au întâmplat: am început să lansez muzică și să am concerte. Acum fac muzică în fiecare zi, mă gândesc zilnic la proiectul meu, apar multe oportunități, am un program încărcat, dar acest lucru mă bucură fiindcă îmi confirmă în fiecare zi că fac lucruri și că nu stau pe loc.

Merg în studio, mă văd săptămânal cu băieții din trupă și vorbesc zilnic cu oamenii din comunitatea mea, deci sunt foarte recunoscătoare.”

Alexandra a mai povestit că a avut foarte mari emoții în finală, dar că a fost cea mai frumoasă etapă a competiției. „Blind-urile și finala Vocea României au fost cele mai frumoase etape. Începutul și sfârșitul. În ambele etape am avut emoții, dar n-am să uit niciodată acel entuziasm de a urca pe scenă.”

Artista a declarat că este recunoscătoare că a avut ocazia să colaboreze cu Tudor Chirilă, care i-a fost antrenor la Vocea României. „Un vis devenit realitate. Mă consider norocoasă pentru că Tudor a ales să facă o melodie Vama cu mine.”

Alexandra a povestit cum a ajuns să scoată piesa „Fluturi în stomac” cu trupa Vama. Piesa a fost lansată în urmă cu câteva luni și s-a bucurat de un succes formidabil încă din primele zile.

„Melodia a apărut în camp-ul de creație al trupei Vama de la Porumbacu. Tudor știa că sunt în zonă și m-a invitat să compunem împreună ceva. Totul a decurs perfect. În 2 ore era gata structura piesei.”

Alexandra Căpitănescu a mai povestit și ce planuri de viitor are, dar și cum a ajuns să se apucă de muzică. Ea a spus că și-a dat seama că este pasionată de muzică încă din copilărie și că mama ei a înscris-o la cursuri de canto.

„Vreau să lansez multă muzică, să mă joc cu genurile muzicale, să cânt peste tot și să îmi dau voie să fiu eu. M-am apucat de muzică din joacă și fiindcă mi-a plăcut. Corpul meu are o reacție la muzică pe care nu o pot controla și nici nu vreau, iar acest lucru se întâmplă de când mă știu. Pur și simplu a fost un moment pe la 8-9 ani când i-am zis mamei că vreau la canto.”

Artista a declarat că trece printr-un moment dificil în prezent pentru că nu vrea să dezamăgească publicul și pe oamenii care au încredere în ea și pentru că nu are o direcție muzicală clară. Alexandra a spus că avantajul ei este că poate trece ușor peste dezamăgiri.

„Cel mai dificil moment este prezentul. Nu spun din trecut, deoarece trec repede peste dezamăgiri – deci este un avantaj –, dar cel mai dificil moment din carieră este acum. Vreau să fac multe lucruri, să mă mențin acolo unde îmi este locul și să nu dezamăgesc. Câteodată este copleșitor faptul că nu am o direcție muzicală 100% clară și nu înțeleg de ce acest lucru a devenit o presiune atât de mare în rândul artiștilor. Consider că este nevoie să ne dăm voie să greșim, să încercăm și să experimentăm cât simțim”.

Alexandra Căpitănescu a mai spus că Lady Gaga este artistă ei preferată, dar că există și alți cântăreți care o inspiră și pe care îi ascultă cu plăcere.

„Lady Gaga este artista numărul 1 pentru mine. Este o adevărată inspirație muzicală și melodiile ei chiar mă binedispun. De asemenea, când am nevoie de inspirație ascult și Michael Jackson, Queen, Elvis Presley, Amy Winehouse. Mai ascult și Bring Me The Horizon, Sleep Token, Falling in Reverse, Bad Omens.”

Fosta câștigătoare Vocea României a povestit și ce face în timpul liber. Aceasta este pasionată de istorie, geografie și adoră să călătorească. Tânăra a spus că încearcă să iasă cât mai des cu prietenii în natură.