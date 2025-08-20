Monden E oficial: Viena va găzdui cea de-a 70-a ediție a Eurovisionului







Eurovision 2026. Capitala Austriei, Viena, a fost desemnată oficial gazda celei de-a 70-a ediții a Eurovisionului, după ce a învins în competiția internă orașul Innsbruck, a anunțat televiziunea publică ORF. „Orașul gazdă ideal”, a spus directorul concursului muzical.

Viena, cu peste două milioane de locuitori, a câștigat selecția venind cu un concept spectaculos – sloganul „Europe, shall we dance?” –, și a mizat pe experiența acumulată în 2015, când găzduia deja competiția după succesul Conchitei Wurst. Tot acum, Austria se bucură de victoria tânărului JJ, contratenor de 24 de ani, cu origini austro-filipineze, care a adus trofeul la Viena.

Martin Green, directorul Eurovision, a subliniat într-un comunicat că alegerea capitalei austriece este una firească.

„Reputaţia Vienei, considerat unul dintre cele mai importante oraşe din lume din punct de vedere muzical, şi poziţia sa în inima Europei o fac oraşul gazdă ideal.”

Eurovisionul a mai trecut prin Viena și în 1967, dar evenimentul s-a transformat radical de atunci. Dacă în primii ani era un concurs sobru, astăzi show-ul este unul dintre cele mai urmărite spectacole de divertisment la nivel mondial. În 2025, ediția din Basel a adunat nu mai puțin de 166 de milioane de telespectatori din 37 de țări, iar pe rețelele sociale competiția generează milioane de reacții.

Concursul nu este, însă, lipsit de controverse. Proaspătul câștigător, Johannes Pietsch, alias JJ, a fost nevoit să își ceară scuze după ce a criticat participarea Israelului, în contextul conflictului din Gaza.

El a cerut totodată „mai multă transparență” în ceea ce privește votul publicului, care a adus-o pe locul al doilea pe interpreta israeliană Yuval Raphael, supraviețuitoare a atacului terorist din 7 octombrie 2023.

Eurovisionul a devenit între timp și o platformă de exprimare pentru comunitatea LGBT+. În 2015, Viena a instalat semafoare pietonale speciale, cu imagini ale unor cupluri de același sex, gest care a fost apreciat și menținut până astăzi.

Această deschidere nu a fost privită cu ochi buni de extrema dreaptă din Austria. Partidul FPÖ a catalogat competiția drept „un spectacol queer și woke”, criticând costurile și momentul ales, într-o perioadă în care țara se confruntă cu deficit bugetar.

Chiar și așa, autoritățile locale și-au asumat provocarea. Primarul social-democrat Michael Ludwig a transmis că Viena este „pregătită” și are toate resursele necesare pentru a organiza un eveniment de asemenea amploare.

Cu o infrastructură modernă, conexiuni excelente de transport și o capacitate hotelieră uriașă, capitala Austriei promite să ofere un spectacol memorabil.

Ediția aniversară din 2026 se va desfășura, la fel ca în 2015, la Wiener Stadthalle, o sală de concerte impunătoare, cu o capacitate de până la 16.000 de spectatori. Innsbruck, competitorul din Tirol, a mizat pe farmecul său montan și pe tradiția ospitalității, însă nu a reușit să convingă juriul. Astfel, Viena devine, pentru a treia oară în istorie, capitala muzicii europene.