Eurovision România 2026. Zece finaliști confirmați, a 11-a piesă va fi aleasă prin votul fanilor

Eurovision România 2026. Zece finaliști confirmați, a 11-a piesă va fi aleasă prin votul fanilor
Selecția Națională pentru Eurovision România 2026 a intrat în linie dreaptă, după ce TVR a anunțat oficial cei zece artiști care merg în finală. Timp de trei zile, juriul a ascultat zeci de piese, iar la final a conturat lista concurenților care vor lupta pentru biletul către Viena.

Joi seara au fost anunțați cei zece finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România 2026. Cea de-a 11-a piesă care va intra faza decisivă va fi aleasă de fani. Melodia care va strânge cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR va intra în finală grație unei distincții denumită „Wild Card din partea publicului”.

Eurovision România 2026. Lista celor 10 finaliști ai Selecției Naționale

Printre numele care au convins se află Alejandro Zandes & Emil Rengle cu „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu cu „Choke Me” și colaborarea Edward Maya x LavBbe x Costi cu „Everybody Needs Somebody”.

Lor li se alătură Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the Lies”), Vanu („Therapy Enemy”) și Yguana („Happy Birthday”).

Emil Rengle

Emil Rengle visează să ajungă la Viena. Sursa foto: Emil Rengle / Facebook

A 11-a piesă care va intra în finala Eurovision România 2026 va fi aleasă prin votul fanilor

Competiția nu este însă completă. Organizatorii au păstrat un loc liber în finală, iar acesta va fi ocupat prin votul publicului. Sistemul ales este unul inedit. Una dintre piesele clasate pe locurile 11-15, care va aduna cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR, va primi „Wild Card-ul” pentru marea finală.

În această etapă se află Alexa & Aria Moon cu „iELE”, Antonio Pican cu „Humans”, Bogdan Medvedi cu „Broken Heart”, Impact cu „Bengalo” și Wrs cu „All The Way”. Perioada de contorizare a vizualizărilor se încheie pe 15 februarie, la ora 19:00.

Când este programată finala Selecției Naționale

Finala Selecției Naționale este programată pe 4 martie, în studiourile TVR, unde va fi decis reprezentantul României.

Câștigătorul va urca ulterior pe scena Eurovision 2026 de la Viena, participând în a doua semifinală, pe 14 mai. Marea finală a concursului european va avea loc pe 16 mai.

