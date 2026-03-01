Monden

Adriana Ochișanu, atac la Igor Cuciuc: Se ocupă cu șantaje și hărțuiri

Adriana Ochișanu, atac la Igor Cuciuc: Se ocupă cu șantaje și hărțuiriAdriana Ochișanu. Sursa foto Captură video
Fosta noră a maestrului Nicolae Botgros, Adriana Ochișanu aruncă bomba. Ea explică de fapt Igor Cuciuc și familia acestuia ar avea tot felul de activități nu tocmai din sfera bunei credințe. Iar fiul său ar fi ținta acestor acțiuni.

Adriana Ochișanu, acuzații grave

Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, cel în fața căruia Andreea Cuciuc ar fi murit, este extrem de revoltată. Artista explică faptul că familia Cuciuc face acuzații nedrepte la adresa fiului. Iar lucrurile au mers chiar până acolo încât Cristian ar fi fost urmărit.

”La momentul potrivit o să pun la dispoziție mai multe lucruri și să vadă lumea adevărul și mai ales cu ce se ocupă familia Cuciuc, cu șantaje, multe alte lucruri urâte care nu le fac cinste”, a spus Adriana.

Urmăriri cu mașini suspecte

Cântăreața a mai explicat că fiul său a fost ținta unor personaje necunoscute care l-ar fi urmărit. ”Acasă unde trăiește băiatul meu existau tot timpul mașini suspecte, noaptea, stăteau pe acolo și filau.

Sursa foto: Facebook/Adriana Ochișanu

Studiau fiecare pas, când se iese din curte, când se intră în curte și multe alte lucruri pe care noi le știm foarte bine și știm a cui este mâna”, a explicat fosta noră a lui Nicolae Botgros.

Presiuni la spital

Ba mai mult, cei din familia Cuciuc ar fi recurs și la alte tertipuri. ”Mi-au spus din anturajul lor oameni, apropiați că îi puneau să sune la Spitalul de urgență atunci când Cristi era internat și să întrebe dacă nu a murit. Când era bolnav fiul meu.

Nimic nu le dă dreptul să facă rău, să arunce cu noroi în familia Botgros, în mine, în fiul meu. S-a făcut de două ori anchetă și nu s-a demonstrat nimic. Spun aberații la toată lumea, că am plătit, că am mituit”, a mai spus Adriana Ochișanu. Întregul scandal ar fi pornit la un an după decescul Andreei când familia lui Igor Cuciuc, îl acuză pe Cristian Botgros că ar fi avut ceva de-a face cu moartea subită a Andreei Cuciuc.

