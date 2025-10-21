Violonistul Cristian Botgros a câştigat lupta pentru viaţă. Nepotul dirijorului orchestrei „Lăutarii” a fost externat

Republica Moldova. Bucurie mare în familia Botrgros. La o lună după ce a fost internat în stare inconştientă în spital, violonistul Cristian Botgros a fost externat din spital în după amiaza zilei de marţi, 21 octombrie.

Mai mult, nepotul lui Nicolae Botgros ar fi pregătit să apară pe scenă miercuri seara la concertul lui Ilie Caraş şi orchestra „Lăutarii”.

Anunţul despre externarea lui Cristian a fost făcut de tatăl său, Corneliu Botgros, care a venit după el la spital. Corneliu Botgros a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie făcută alături de fiul său în faţa Palatului Naţional. „Vă salutăm cu drag! Vă așteptăm mâine la Palatul Național - Nicolae Sulac”, a scris Corneliu Botgros.

Ajuns deputat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate, dirijorul orchestrei „Lăutarii” va trebui, înaintea concertului de miercuri, să fie prezent mai întâi la şedinţa de constituire a Parlamentului.

După refuzul lui Vladimir Voronin de a prezida, ca decan de vârstă, prima şedinţă a Parlamentului, următorul care putea să prezideze şedinţa a fost Nicolae Botgros.

Deși iniţial artistul se declara „onorat” să deschidă prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros s-a răzgândit la scurt timp. Contactat de TV8, artistul a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, lăsând să se înţeleagă că principalul motiv ar fi internarea nepotului său.

„Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am mai multe necazuri pe cap, nu o să pot eu să prezidez, cu mare dragoste, dar n-am să pot. Eu mâine trebuia să vin din România, dar am venit azi, fiindcă așa a fost situația, am venit azi, aseară am avut spectacolul la Sala Palatului și trebuia mâine să vin acasă, dar am venit azi, sunt afectat, știți de ce”, a declarat Nicolae Botgros.

Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, dar și nepot al maestrului Nicolae Botgros, a fost internat în stare critică în a doua perioadă a lunii septembrie.

Potrivit informațiilor apărute în presă, tânărul ar fi ajuns la spital după ce ar fi consumat substanțe interzise. Diagnosticul oficial care ar fi fost pus de medici este ciroza, Cristian fiind intubat și asistat la respirație.

În timp ce interpreta Adriana Ochişanu a încercat să convingă că fiul ei, Cristian Botgros, a ajuns în spital din altă cauză decât cea a drogurilor, dirijorul Nicolae Botgros a făcut mărturii cutremurătore despre problema pe care o are nepotul său.