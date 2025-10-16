Monden

Adriana Ochişanu infirmă că fiul ei a ajuns în comă din cauza substanţelor interzise

Adriana Ochișanu. Sursa foto Captură video
Republica Moldova. Interpreta de muzică populară Adriana Ochişanu infirmă că fiul ei, Cristi Botgros, a ajuns în comă din cauza unei supradoze de droguri.

Artista susţine că este vorba de aberaţii şi zvonuri, ,,lansate de cei invidioşi”. Ochişanu a infirmat şi faptul că fiul ei ar fi fost diagnosticat cu ciroză.

De ce a ajuns Cristi Botgros la spital, potrivit Adrianei Ochişanu

Adriana Ochişanu a făcut mai multe declaraţii publice, prin care infirmă că fiul a ajuns la spital în stare critică din cauza drogurilor. Artista a spus că Cristi a avut o intoxicaţie, fără să precizeze ce i-a provocat această intoxicaţie.

„Lumea este rea. Este o speță de oameni care se hrănesc cu asta. Energia lor e de a comenta, de a da hate. Vreau să zic un lucru: Aveți grijă de familia voastră (...) Cel mai bine să aveți grijă de familia voastră, curtea voastră și de copiii voștri. Fiecare trăiește viața cum știe. Nu mai faceți atâtea fantezii din tot ce s-a întâmplat”, a declarat artita într-un interviu pentru bloggerul Dorin Galben.

Mai mult, Ochişanu a acuzat jurnaliştii că au inventat o diagnoză pentru fiul ei şi că această diagnoză nu există în realitate.

Sursa foto: Facebook/Adriana Ochișanu

Cum se simte Cristi Botgros

Adriana Ochișanu a anunțat că Cristian Botgros se simte mult mai bine acum, deși inițial medicii nu-i dădeau șanse. Tânărul a fost transferat din terapie intensivă în staționar. Şi crede că în timpul apropiat va fi externat.

Artista le-a mulţumit medicilor pentru că i-au salvat fiul, precum şi tuturor celor care au susţinut-o în momentele grele.

Faptul că nepotul lui Nicolae Botgros se simte bine o confirmă şi faptul că Cristi a revenit pe reţelele de socializaredupă o perioadă de absență.

Tânărul violonist le-a cerut fanilor să susțină Ansamblul de Dans „Folclor Event Group”, care se pregătește pentru marea finală a concursului „Români Talentați în Diaspora 2025”, programată în acest weekend la Londra.

Cristian Botgros, stare gravă spital

Sursa foto: Facebook/ Cristian Botgros

Cristian Botgros, de aproape o lună la spital

Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, dar și nepot al maestrului Nicolae Botgros, a fost internat în stare critică în a doua perioadă a lunii septembrie.

Potrivit informațiilor apărute în presă, tânărul ar fi ajuns la spitaldupă ce ar fi consumat substanțe interzise. Diagnosticul oficial care arfi fost pus de medici este ciroza, Cristian fiind intubat și asistat la respirație.

Pe rețelele de socializare, interpreta Adriana Ochișanu a transmis un mesaj plin de emoție și speranță pentru fiul său, însoțit de o declarație de dragoste profundă.

Postarea cântăreței a emoționat profund opinia publică, generând valuri de reacții din partea fanilor, prietenilor și colegilor de scenă. Aceștia i-au transmis familiei Botgros mesaje de susținere și compasiune.

