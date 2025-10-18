Nicolae Botgros, declaraţii cutremurătoare despre prolemele nepotului Cristi cu drogurile

Republica Moldova. În timp ce interpreta Adriana Ochişanu încearcă să convingă că fiul ei, Cristian Botgros, a ajuns în spital din altă cauză decât cea a drogurilor, dirijorul Nicolae Botgros a făcut mărturii cutremurătore despre problema pe care o are nepotul său.

Maestul a recunoscut înt-un interviu pentru Antena Stars că nepotul său are probleme cu drogurile şi din cauza lor se află de aproape o lună în spital, dintre care două săptămâni în comă.

Nicolae Botgros a declarat că a trecut printr-o perioadă extrem de grea după ce nepotul său s-a confruntat cu probleme cu substanțele interzise. Iar perioada în care Cristi s-a aflat în comă a fost cea mai grea pentru el.

Maestrul a spus că și-a găsit cu greu puterea de a merge mai departe și de a-și continua meseria. I-a reuşit cu ajutorul lui Dumnezeu, susţine artistul.

„Noi întâlnim cântece din viață, noi întâlnim cântece de dragoste, noi întâlnim cântece diferite. Noi vorbim cu natura, noi vorbim cu omul, noi vorbim cu multe. Și atunci, sigur că m-au atins foarte multe piese și mi-a fost foarte greu”, a declarat Nicolae Botgros.

Maestrul susţine că Dumnezeu nu doar că l-a ajutat să meargă mai departe, dar a făcut şi o minune cu nepotul său.

Violoncelistul Cristian Botgros a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei supradoze. Artistul s-a trezit din comă peste două săptămâni, timp în care medicii au fost rezervaţi.

Celebrul dirijor al orchestrei ,,Lăutarii” i-a îndemnat pe tineri, pe atunci, să se gândească la persoanele dragi înainte de a întreprinde ceva care le pune viţa în pericol.

„Dumnezeu s-a întors cu fața spre noi și a spus că trebuie să facă o minune. Minunea lui Dumnezeu s-a văzut”, a declarat maestrul.

Interpreta Adriana Ochişanu infirmă că fiul ei, Cristi Botgros, a ajuns în comă din cauza unei supradoze de droguri.

Artista a declarat că acesta a ajuns în comă din cauza unei pancreatite, provocată de o intoxicaţie.

„Lumea este rea. Este o speță de oameni care se hrănesc cu asta. Energia lor e de a comenta, de a da hate. Vreau să zic un lucru: Aveți grijă de familia voastră (...) Cel mai bine să aveți grijă de familia voastră, curtea voastră și de copiii voștri. Fiecare trăiește viața cum știe. Nu mai faceți atâtea fantezii din tot ce s-a întâmplat”, a declarat artista într-un interviu pentru bloggerul Dorin Galben.