Părinţii Andreei Cuciuc nu se lasă. Vor exhumarea şi investigaţii cu un expert străin

Republica Moldova. Concluziile repetate ale organului de urmărire penală că Andreea, fiica de 17 a interpretului Igor Cuciuc, nu a fost otrăvită, nu i-au convins pe părinţi. Mama Andreei, Diana Cuciuc, vrea exhumarea fiicei şi repetarea expertizei de către un specialist din afara ţării.

Diana Cuciuc a declarat că nu are încredere în concluziile experților din Republica Moldova și nu renunță la ideea de exhumare. Declaraţiile au fost făcute într-un podcast pentru LIFE MD DOCUMENTARY.

Soţii Cuciuc insistă în continuare că fiica lor a murit după ce i-au fost puse droguri în pahar. Diana Cuciuc susţine că pe Totodată, ea spune că va duce rochia fiicei sale, purtată în ziua morții, au rămas urme. De aceea vrea să ducă rochia la expertiză.

„Noi mergem oricum la exhumare. Mai avem multe probe. Sunt hainele Andreei… Urmează să le ducem la expertiză ca să se stabilească ce urme sunt pe ele. Sunt urme vizibile chiar cu ochiul liber: resturi de mâncare, spumă care i-a ieșit din gură.

Vreau ca justiția să facă lucrurile din tot sufletul, să fie pe dreptate și să spună adevărul așa cum este, într-un proces transparent”, a declarat Diana Cuciuc.

Oamenii legii au revenit la investigarea decesului tinerei de 17 ani, la solicitarea familiilor Cuciuc şi Botgros. În urma expertizei repetate, nu s-a constatat prezenţa drogurilor. Oamenii legii au adresat medicilor legiști șapte întrebări referitoare la deces.

Expertiza repetată a arătat că moartea a fost una fără violență și a survenit în urma unei insuficiențe cardiace acute provocate de un infarct miocardic, pe fondul unor malformații congenitale ale inimii.

Singura substanță depistată a fost o cantitate de alcool, iar cauza decesului a fost stabilită clar de specialiști, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul Realitatea.

Șeful Poliției a menționat că analiza toxicologică a fost extinsă pentru a verifica inclusiv prezența eventualelor droguri sintetice.

„A fost una dintre cele mai sofisticate expertize dispuse, tocmai pentru a elucida absolut totul. La fel s-a procedat și cu înregistrările video, totul a fost analizat integral, fără omisiuni”, a precizat Cernăuţeanu.

Fiica interpretului Igor Cuciuc, Andreea, s-a stins din viață pe 15 noiembrie 2024, la un pub din sectorul Botanica, unde participa la balul bobocilor alături de alţi elevi de la Colegiul „Ștefan Neaga”.

Tensiunile dintre familiile artiştilor au izbucnit după un mesaj postat de Diana Cuciuc pe 4 octombrie, în timp ce Cristian Botgros era internat în stare de comă.

„Vă scriu cu inima frântă, ca o mamă care și-a pierdut fiica. O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit. Vă rog, vorbiți cu copiii voștri, spuneți-le să fie atenți la ce beau și în ce anturaj se află”, scria mama Andreei.

Violonistul Cristian Botgros afirmă că este victima unei campanii de defăimare publică, care i-a afectat profund viața personală și cariera artistică.