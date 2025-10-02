Justitie

Adolescent de 14 ani, arestat preventiv după ce a violat o fetiță de patru ani

Adolescent de 14 ani, arestat preventiv după ce a violat o fetiță de patru ani
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat, joi, că un adolescent de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv, fiind suspectat de viol asupra unei fetițe de patru ani.

Adolescentul de 14 ani a abuzat-o pe copilă în Cetatea Alba Carolina

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat că un adolescent de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv, fiind suspectat de comiterea unui act sexual oral asupra unei fetițe de patru ani. Incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 6 septembrie 2025, în Cetatea Alba Carolina.

”În esenţă, s-a reţinut că, în seara zilei de 06.09.2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba-Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa.”, se arată în comunicatul transmis.

Conform anchetatorilor, adolescentul ar fi profitat de imposibilitatea victimei de a-și exprima voința. Ancheta este în curs, iar autoritățile fac verificări pentru a stabili toate împrejurările faptei.

Discenământ diminuat pentru comiterea faptei

Expertiza medico-legală psihiatrică realizată pe 30 septembrie 2025, obligatorie pentru stabilirea răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 și 16 ani, a concluzionat că adolescentul de 14 ani prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat.

Arest

Sursă foto: Freepik

Informațiile au fost făcute publice prin comunicatul transmis de Parchet, fără alte detalii suplimentare privind măsurile legale ce vor fi luate sau evoluția anchetei.

Mandat de arestare pentru adolescentul de 14 ani

Procurorii au preluat cazul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și continuă ancheta privind adolescentul de 14 ani, cercetat într-un dosar deosebit de grav, în care sunt investigate toate circumstanțele faptei.

Băiatul a fost reținut marți, iar miercuri judecătorul de drepturi și libertăți din Judecătoria Alba Iulia a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, măsură menită să asigure buna desfășurare a anchetei și protecția procedurilor legale.

