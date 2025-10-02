Ivanov, bărbatul care i-a făcut zile negre lui Becali, bătut pe stradă, la Oradea

Constantin Ivanov, bărbatul care a vandalizat gardul palatului lui Gigi Becali, a fost bătut la Oradea. Potrivit certificatului medico-legal, are nevoie de 5-7 zile de îngrijiri medicale, relatează Fanatik. Becali spune că omul este „bolnav” și „posedat de draci”.

Constantin Daniel Ivanov, bărbatul care weekendul trecut a vandalizat gardul palatului lui Gigi Becali, a ajuns la spital după ce a fost victima unei agresiuni violente. Potrivit certificatului medico-legal, incidentul s-a produs marți, 30 septembrie, la ora 15:00, în Oradea, la scurt timp după ce acesta revenise acasă din București.

În document este menționat că Ivanov prezintă echimoze la nivelul ochiului stâng, piramidei nazale și buzelor, o julitură la genunchi, precum și dureri la cap și la coapsa stângă. Medicul legist a consemnat că leziunile au fost provocate prin lovire cu un corp contondent dur, urmată de cădere.

În urma evaluării, medicii au stabilit că bărbatul are nevoie de cinci până la șapte zile de îngrijiri medicale, dacă nu apar complicații suplimentare. Agresorul nu a fost identificat încă, dar anchetatorii au confirmat că incidentul este investigat.

Agresiunea vine la doar câteva zile după ce Ivanov a fost amendat cu 6.000 de lei și dus la Spitalul de Psihiatrie Obregia din București, în urma vandalizării palatului lui Gigi Becali.

Weekendul trecut, Ivanov a scris cu vopsea pe gardul palatului din Aleea Alexandru, situat lângă Piața Victoriei. Printre mesajele lăsate se numărau fraze cu tentă religioasă și declarații bizare:

„ Dumnezeu este dragoste, Ivanov Nebunu ”

„Cunoscând pe Becali am ajuns să cunosc pe Dumnezeu”

Acestea au atras imediat atenția publicului și a presei, iar polițiștii au intervenit de două ori la reședința omului de afaceri.

Gigi Becali a comentat incidentul, spunând că bărbatul este bolnav și că situația trebuie privită printr-o cheie spirituală:

„M-am dus în fața lui și a amuțit. A zis Luțu să chemăm Miliția. Și am zis: ‘Aici e vorba de un om care are și o boală, dar e și o boală duhovnicească, sufletească. E drăceală. El are drac. Dracul îl trimite’. A venit poliția o dată, a mai venit o dată, dar i-am zis: ‘Dacă mai chemi încă o dată, îl ia și îl duce la spitalul de nebuni. Păi ce facem, ducem omul la spitalul de nebuni? Lasă-l, el vopsește, noi văruim’. O las așa că îmi e milă de el.”

Omul de afaceri a adăugat că Ivanov i-ar fi spus că palatul îi aparține și că el este „împărat”:

„Așa zice, că e Palatul lui și el e împărat. Nu cere niciun ban. Pune pozele acolo cu mine, le are el de mulți ani. Că el e șeful, el e stăpânul. ‘Bine, mă. Foarte bine că ești’, i-am zis.”

Nu este prima dată când numele lui Constantin Ivanov apare în spațiul public. Presa locală din Oradea a relatat că în 2013 bărbatul a fost implicat într-un incident violent, după ce a lovit două mașini ale Poliției în urma unui conflict cu o femeie.

Ulterior, a fost internat forțat la Spitalul de Psihiatrie Ștei, unde el susținea că a documentat abuzuri comise de angajați. Trei dintre aceștia au fost reținuți ulterior. De-a lungul anilor, Ivanov a organizat mai multe proteste și a făcut declarații controversate, prezentându-se drept un personaj cu resurse financiare mari și ambiții excentrice.