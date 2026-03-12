Zeci de elevi au ascultat poveștile unor persoane condamnate la închisoare în Penitenciarul Focșani 

Zeci de elevi de liceu din Odobești au participat, miercuri, la o activitate de prevenire a violenței juvenile organizată prin proiectul „Dincolo de aparențe”, desfășurată la Penitenciarul Focşani, unde au stat de vorbă cu deținuți şi le-au ascultat poveștile de viață.

Ajuns la a treia ediţie, proiectul îşi propune să le ofere elevilor informaţiile de care au nevoie pentru a lua decizii corecte în privinţa viitorului lor. „Aceste experienţe sunt bine primite de ei, ajutându-i să înţeleagă mai bine deciziile importante pentru viitorul lor. Prin interacţiunea cu persoane care şi-au recunoscut propriile alegeri greşite, elevii capătă informaţiile necesare pentru a învăţa din aceste experienţe şi pentru a face alegeri care să-i protejeze de pericole ulterioare”, a afirmat Carmen Hulea, inspector al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea.

La întâlnire, elevii au ascultat mărturiile unor persoane private de libertate, care le-au vorbit despre deciziile ce le-au influențat parcursul vieții.

Ştefan, unul dintre deţinuţii care au ales să îşi spună povestea de viaţă, execută o pedeapsă de 14 ani pentru omor şi se află în penitenciar de patru ani. A început să consume alcool încă din adolescenţă şi, deşi părinţii i-au oferit toate condiţiile pentru a-şi continua studiile, a ales o altă cale şi a abandonat şcoala după opt clase.

„După ce am consumat băuturi alcoolice împreună cu victima şi cu un tovarăş de fapte, s-a iscat un scandal. De la o mică bătaie, s-a ajuns că l-am omorât. Nu pot să dau vina pe alcool, dar a fost o cauză. Părinţii mi-au oferit toate posibilităţile să merg mai departe la şcoală. Am făcut doar opt clase, dar aveam posibilitatea să merg la liceu şi chiar la facultate. Din păcate, am luat-o pe o altă cale. Anturajul contează foarte mult. Trebuie să avem grijă cu cine umblăm şi ce facem. Până la urmă, decizia ne aparţine nouă. Dacă facem un lucru bun, rămâne bun. Dacă facem unul rău, ajungem exact unde sunt eu acum”, a explicat acesta.

Potrivit acestuia, mulţi adolescenţi ignoră sfaturile părinţilor şi cred că ştiu mai bine ce au de făcut. „La 16-17 ani îi contrazicem pe părinţi şi bunici, credem că ştim noi mai bine societatea, prietenii, viaţa. Acum avem telefoane, internet, informaţie peste tot şi avem impresia că ne descurcăm singuri. Am cunoscut copii care acasă erau cei mai cuminţi. Părinţii nu ar fi crezut niciodată că pot face probleme. Dar când ieşeau afară şi se întâlneau cu grupul de prieteni, ajungeau să facă lucruri pe care părinţii nici nu şi le imaginau”, a explicat Ştefan.

Elevii au ascultat şi mărturia lui Viorel, care execută, din 2022, o pedeapsă de nouă ani şi patru luni de închisoare pentru trafic de minori. El spune că racola fete minore prin intermediul reţelelor de socializare, pe care le determina să practice prostituţia pentru a le lua banii.

„Am păcălit fete minore să practice prostituţia pentru a le lua banii. Le abordam mai mult pe reţelele de socializare. Eram un jucător de jocuri de noroc, căutam să fac bani mai mulţi. Era o sursă de venit. Le păcăleam prima dată cu un comportament frumos. Vorbeam frumos până ne întâlneam, apoi le ofeream un mic cadou - poate un telefon, o brăţară de aur sau o pereche de cercei - şi de acolo începea totul. De obicei mă îndreptam spre fetele mai sărace, că erau mai uşor de atras”, a spus acesta.

Acesta a transmis şi un avertisment adresat tinerilor despre pericolele din mediul online şi despre influenţa grupului de prieteni. „Astăzi, le-aş spune fetelor să aibă grijă cu cine vorbesc pe reţelele de socializare. Sunt multe persoane care nu sunt tocmai corecte în spatele reţelelor, sunt multe conturi false. La băieţi, le-aş spune să aibă grijă cu anturajul. Pe mine tot anturajul m-a adus aici. Am văzut la unul, la altul ce fac şi am vrut şi eu să fiu la fel”, a adăugat acesta.

La final, elevii au vizitat interiorul închisorii şi au văzut celulele în care deţinuţii îşi ispăşesc pedepsele, dar şi spaţiile unde îşi desfăşoară o parte dintre activităţile zilnice.

„Pot spune că mi-a schimbat foarte mult percepţia despre ce se întâmplă cu deţinuţii, cum îşi petrec aceştia o zi din viaţă. Şi cred că cel mai important lucru pe care l-am înţeles e că şi cea mai nesemnificativă acţiune poate avea un efect major. Din cauza unui anturaj nepotrivit sau la îndemnul unui prieten, poţi să ajungi într-o situaţie care evoluează rapid într-una dificilă”, a explicat o elevă.

„A fost o experienţă unică, din care am învăţat multe. Se pare că nu totul este ca în filme. Am avut ocazia să vedem cum e viaţa reală. Ne-a deschis ochii cumva. Şi cred că pe mulţi ne-a ajutat această lecţie de viaţă”, a adăugat un alt elev.