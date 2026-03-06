Justitie Breaking news

Cel mai căutat român din UE, acuzat de omor și tâlhărie, prins de polițiștii spanioli. Va fi extrădat în următoarea perioadă

Cel mai căutat român din UE, acuzat de omor și tâlhărie, prins de polițiștii spanioli. Va fi extrădat în următoarea perioadă
Un bărbat de 32 de ani, originar din judeţul Neamţ, aflat pe lista celor mai căutaţi români din Uniunea Europeană, a fost prins în Spania cu sprijinul autorităţilor locale. Pe numele său exista un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Bucureşti, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, omor calificat, tentativă la omor calificat şi tâlhărie calificată.

Românul acuzat de omor calificat, prins în Spania. Acesta va fi extrădat

Potrivit Poliţiei Române, reţinerea a avut loc pe 3 martie, ca urmare a cooperării dintre Serviciul de Investigaţii Criminale Neamţ şi autorităţile spaniole. Bărbatul era căutat atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Faptele au avut loc în aprilie 2014, când, alături de alţi cetăţeni români, bărbatul ar fi constituit în Irlanda un grup de criminalitate organizată, având scopul obţinerii de bani prin activităţi ilegale. Ancheta este în curs, iar autorităţile române urmează să demareze procedurile de extrădare.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Și Dani Mocanu va fi extrădat

La începutul acestei săptămâni, Curtea Suprema din Italia a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea lui Dani Mocanu și a fratelui său, Daniel Mocanu, ca urmare a solicitării autorităților române, a anunțat Ministerul Justiției printr-un comunicat.

Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman
„Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare”, a anunțat instituția.

Ce acuzații i-au fost aduse

Conform procedurilor legale, cei doi cetățeni români urmează să fie aduși în România pentru continuarea măsurilor legale. Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în noiembrie 2025, în provincia Napoli.

Pe 6 noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor și, în plus, la șase ani și cinci luni pentru proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional, însă o parte din pedepse nu a mai fost executată în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

Potrivit Poliției Române, prin cooperarea internațională dintre Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile italiene, cei doi bărbați, de 35 și 33 de ani, au fost localizați în Casola di Napoli, în provincia Napoli. Depistarea a fost realizată împreună cu polițiștii din cadrul chesturilor de poliție Brescia și Napoli.

Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil
🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
