Vremea se răcește brusc: ploi și frig în aproape toată țara. Zonele unde va ninge

După câteva zile cu neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, România se pregătește de o răcire accentuată a vremii. Meteorologii ANM anunță că de marți, 4 noiembrie, temperaturile vor coborî în toate regiunile, iar ploile vor deveni mai frecvente, mai ales în sud și est.

Ziua de 3 noiembrie aduce o vreme deosebit de caldă, cu maxime între 15 și 23 de grade Celsius, valori care depășesc mediile climatologice ale începutului de noiembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe în Maramureș și local în nordul țării. Spre seară, se va înnora treptat și în restul regiunilor, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, vor apărea precipitații mixte – lapoviță și ninsoare.

În București, vremea rămâne caldă pentru început de noiembrie, cu maxime de 20–22 de grade și minime de 8–10 grade. Cerul va fi variabil, iar noaptea sunt posibile ploi slabe.

Începând de marți, 4 noiembrie, temperaturile scad în toată țara. Valorile termice vor reveni la normalul perioadei, cu maxime între 8 și 16 grade și minime între 0 și 10 grade. În Dobrogea și Oltenia va ploua local, iar în zonele montane înalte vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va deveni mai intens în est, sud-est și la munte, cu rafale de 40–50 km/h.

În Capitală, cerul va fi variabil, iar termometrele vor arăta cel mult 15–16 grade. Noaptea, temperatura va coborî spre 4–5 grade, iar spre dimineață se pot forma bănci de ceață.

Pentru miercuri, 5 noiembrie, vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe în sud și sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade, iar minimele între –1 și 8 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, unde sunt posibile valori de –3 grade.

În București, ziua va fi mai blândă, cu 14–16 grade, dar dimineața și noaptea se va semnala ceață.

Pe 6 noiembrie, vremea va fi în general închisă în sudul și estul țării, unde se va menține nebulozitatea joasă și vor fi ploi slabe. În zonele înalte din Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. În restul țării, cerul va fi variabil spre senin, iar temperaturile maxime vor fi între 9 și 17 grade.

În Capitală, cerul va fi acoperit, iar spre seară și noaptea sunt așteptate ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 13 grade, iar cea minimă de 4–6 grade.

Potrivit prognozei pentru intervalul 7–10 noiembrie, vremea se va menține normală din punct de vedere termic, însă vor apărea ploi slabe în sud și est, iar în zonele joase se va forma frecvent ceață în orele dimineților și nopților.

În București, se anunță temperaturi în jurul mediilor specifice perioadei, cu posibile ploi trecătoare și cer temporar noros.