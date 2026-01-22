Voineag despre acuzațiile Recorder: Nemulțumiri ale unor tineri pensionari
- Emma Cristescu
- 22 ianuarie 2026, 09:00
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit primele declarații la Antena 3 după acuzațiile lansate în documentarul Recorder, catalogându-le drept „frustrări ale unor tineri pensionari” și subliniind că cifrele reale demonstrează contrariul: lupta anticorupție a continuat și chiar s-a intensificat sub mandatul său.
Marius Voineag, despre documentarul Recorder
Procurorul a declarat că nu dorește să intre într-o „polemică păguboasă” cu foști procurori, dar respinge ferm afirmațiile potrivit cărora activitatea DNA ar fi încetinit.
„Nimic mai fals. Media trimiterilor în judecată pe mandatul dumnealui a fost de 670 de persoane. Noi, la nivelul anului 2025, dacă e să vorbim cantitativ, avem 792 de persoane trimise în judecată pentru infracțiuni de corupție și asimilate corupției”, a spus procurorul-șef.
Voineag a mai spus că, la preluarea mandatului, și-a propus să ducă DNA într-un moment de „maturitate instituțională”, atât din perspectiva reputației, cât și a indicatorilor de calitate. În mandatul predecesorului, rata achitărilor era de 27%, în timp ce sub conducerea sa aceasta a scăzut la 9,59%, nivel pe care îl consideră european și rezonabil.
„Ceea ce e mai important este că la preluarea mandatului de către mine mi-am asumat această chestiune... să încercăm să îmbunătățim inclusiv indicatorii de calitate”, a explicat Voineag, referindu-se la rata achitărilor.
„Nemulțumiri exprimate de tineri pensionari”
El a mai subliniat că DNA a revenit la performanțele obținute în perioada lui Daniel Morar, cu „rata foarte bună a achitărilor și cu un număr foarte mare de trimiși în judecată”, adăugând că „cifrele nu prea ne pot minți în momentul de față”.
Procurorul-șef a descris acuzațiile din documentar ca fiind „nemulțumiri de tot felul exprimate de tineri pensionari, pensionari speciali”. Voineag a criticat abordarea lor: „Ducându-te în peluză, e foarte greu să vezi mingea din teren. E o chestiune la care trebuie să reflectăm serios”.
El a apreciat însă că reportajul a mutat discuția dintr-o zonă limitată, legată de pensii speciale, către probleme mai largi ale sistemului judiciar, fără a pune însă accentul pe scandal.
„Îi felicit pe cei de la Recorder pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă, legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează și disfuncții ale sistemului judiciar”.
Despre probleme din justiție
Voineag a mai declarat că problemele din justiție trebuie rezolvate prin dezbateri serioase și bine argumentate, nu în mijlocul „vacarmului public”.
„Durata proceselor, încărcătura pe procuror sau judecător – toate acestea trebuie îmbunătățite, dar nu sub un zgomot de fond care omoară argumentele. Trebuie făcute cu dezbateri solide, astfel încât legislația să suporte modificări eficiente”, a explicat acesta.
Referitor la acuzațiile fostului șef DNA, Crin Bologa, care susținea că ar fi primit semnale de la președinți pentru a proteja politicieni, Voineag a negat orice influență.
„Niciun președinte nu mi-a cerut să nu anchetez pe cineva. Nici fostul președinte, nici actualul președinte... niciodată nu au solicitat așa ceva. Discuția se poartă la cu totul alt nivel”.
