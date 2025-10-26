Viorica Dăncilă, jefuită de omul de încredere. Cine i-a furat caloriferele din birou

Viorica Dăncilă a fost jefuită de un om în care avea încredere. Pentru a evita un scandal public, fostul premier a ales să nu depună plângere, iar polițiștii au recuperat bunurile, deși fuseseră deja vândute, potrivit gandul.ro.

Viorica Dăncilă s-a alăturat PSD în anul 1996, iar după doar patru ani a preluat conducerea Organizației de Femei din Videle, funcție pe care a deținut-o până în 2003. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, în acea perioadă ea lucra într-un birou spațios, aflat în centrul orașului, și se deplasa cu o mașină condusă de șofer.

Șoferul era și omul de încredere al Vioricăi Dăncilă, pe care aceasta îl trimitea frecvent să se ocupe de diferite sarcini zilnice.

Potrivit sursei citate, într-o zi, președintele Organizației din Videle l-a sunat pe șeful Poliției orășenești și i-a spus că mai multe persoane necunoscute au furat toate caloriferele din sediul organizației.

Anchetatorii din Videle au reacționat rapid, iar pentru că caloriferele erau din fontă, au început verificările la centrele de colectare a fierului vechi de la marginea orașului. Suspiciunile s-au confirmat curând, după ce administratorul unui astfel de centru a declarat că a cumpărat mai multe calorifere aduse chiar de șoferul Vioricăi Dăncilă.

Potrivit surselor Gândul, Viorica Dăncilă s-a speriat când a aflat cine i-a furat bunurile din birou. Ea ar fi intrat în panică, mai ales că urma să plece la Bruxelles, iar cel care trebuia s-o ducă la aeroport era chiar autorul furtului.

La recomandarea polițiștilor, președinta Organizației de Femei a PSD din Videle a ales să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic până a ajuns la destinație. După ce a coborât din mașină și a lăsat ultimul bagaj, i-a spus șoferului că este concediat. În acel moment, i-a cerut bărbatului să se întoarcă la Videle și să meargă direct la biroul ei, unde trebuia să lase cheia și actele mașinii.

Potrivit surselor menționate anterior, Viorica Dăncilă a decis să nu-l denunțe pe hoț.