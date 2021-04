Medicul anticipează că „înainte de vară” să fie gata rezultatele preliminare ale studiilor pentru companiile farmaceutice Pfizer și Moderna, pentru începerea vaccinării de copii. Vaccinurile aprobate până acum de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) – Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson – își testează acum formulele pe minori.

Pfizer a solicitat autorizație de urgență în SUA. Moderna își testează vaccinul pe 3.000 de copii

Pfizer, al cărui vaccin a fost aplicat de la vârsta de 16 ani în SUA, a solicitat deja autorizație de urgență de la autoritatea de reglementare din SUA (FDA) pentru a fi utilizat la copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Au fost recrutați 4.600 de copii între 6 luni și 11 ani pentru a efectua fazele 1, 2 și 3 ale studiilor sale cu copii din SUA și Europa, relatează ziarulromanesc.es .

„Copiii cu vârsta sub 6 luni pot fi evaluați ulterior, odată ce a fost stabilit un profil de siguranță acceptabil”, explică compania, care se așteaptă să aibă rezultatele preliminare în a doua jumătate a acestui an 2021 și cu autorizarea autorităților de reglementare „la începutul anului 2022”.

Moderna își testează vaccinul pe 3.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani și a anunțat următoarea fază a studiului său „KidCOVE” cu un eșantion de 6.750 de copii care vor fi împărțiți în două grupe: de la șase luni la al doilea an de viață, și de la doi la 11 ani, în SUA și Canada.

AstraZeneca se află în faza completă 2 a studiilor la 300 de copii. Johnson&Johnson testează într-un eșantion de 660 de adolescenți

AstraZeneca se află în faza completă 2 a studiilor vaccinului său, la 300 de copii cu vârsta cuprinsă între șase și 17 ani (150 între șase și 11 și 150 și între 12 și 12 ani) 17).

Johnson & Johnson își testează eficacitatea și siguranța într-un eșantion de 660 adolescenți între 12 și 17 ani.

Studiile cu adolescenți efectuate de Johnson&Johnson, în faza 2, se desfășoară în Spania în cinci spitale: Marqués de Valdecilla din Santander, Sant Joan de Déu din Barcelona, ​​Clínico Universitario din Santiago de Compostela și Niño Jesús și La Paz din Madrid.

Participanții recrutați trebuie să îndeplinească două cerințe: să fie sănătoși și să nu fi avut COVID-19.

“Pentru participare, acestea sunt compensate pentru cheltuielile de călătorie la spital. Ca în orice proces, participarea este voluntară pe tot parcursul procesului, poate fi abandonată oricând, dar dacă rămâne în studiu, trebuie să respecte toate procedurile”, a explicat coordonatorul unității centrale de cercetare clinică și studii clinice UCICEC al Spitalului Universitar La Paz.

”Trebuie să vaccinăm cel mai mare procent de populație, adulți, vârstnici și copii”

„Trebuie să vaccinăm cel mai mare procent din populație, adulți, vârstnici și copii, deoarece este singura modalitate de a controla corect pandemia”, spune expertul de la La Paz.

„Cel mai simplu mod de a vaccina copiii este de a începe atunci când sunt născuți, împreună cu celelalte vaccinuri”, e ferm convins medicul.

La rândul său, Bassat, care i-ar include și pe copiii săi „fără nicio îndoială” într-un proces de testare, consideră că „coronavirusul va continua să circule mult timp și dacă se va întâmpla acest lucru, va trebui să ne vaccinăm, inclusiv pe cei mici.

Cea mai bună strategie pentru a întrerupe transmiterea este de a avea o acoperire maximă posibilă pentru vaccinare și care include copiii, iar cel mai simplu mod de a vaccina copiii este de a începe atunci când sunt născuți, cu celelalte vaccinuri. “

De îndată ce sunt aprobate de agențiile de reglementare, copiii vor fi deja eligibili pentru a primi vaccinuri.

Epidemiologul anticipează că „înainte de vară” ar trebui să avem deja știri despre rezultatele preliminare ale studiilor cu copii.

„Va depinde de multe lucruri. De îndată ce vor fi aprobate de agențiile de reglementare, copiii vor fi deja eligibili să primească vaccinurile, un alt lucru este că avem suficiente vaccinuri pentru ei, în timp ce trebuie să continuăm să acordăm prioritate altor grupuri mai urgente, care nu au fost încă vaccinate”.

Până în prezent, nimeni sub 16 ani nu a fost vaccinat în lume. Asta deoarece nu există vaccinări aprobate pentru populația sub această vârstă, deși ar fi putut exista „o excepție a unor bolnavi cronici sub 16 ani pentru care se consideră că beneficiul depășește riscul “, a mai spus Quique Bassat.