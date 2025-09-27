Victor Ciutacu, despre Ionuț Moșteanu: Trebuia să stea ascuns, dar e mândru ca măgarul la trăsură

Jurnalistul Victor Ciutacu a declarat că reziștii se fac din nou de râs pe tema apărării teritoriului național și că, prin mesajele lor, induc teamă într-o Românie deja tensionată de războiul de la graniță. „Iar a scăpat un ministru rezist în fața microfoanelor și a camerelor de luat vederi, iar a intrat toată țara-n fibrilații”, a spus acesta, la România TV.

Jurnalistul a afirmat, despre Ionuț Moșteanu, că ar fi trebuit să „stătea ascuns, dar e mândru ca măgarul la trăsură și nu poate sta în plan secund”.

„Dădeau ăia de la Cotroceni un comunicat de presă după ședința CSAT sau, o să râdeți, îl scoteau la declarații pe președintele republicii. Deși pare bizar ceea ce spun, Nicușor Dan e oricum mai logic și mai coerent decât nefericitul care a ajuns ministrul apărării într-o României aflată geografic la granița cu războiul”, a mai spus acesta.

Victor Ciutacu a afirmat că Ionuț Moșteanu, „care are impresia că se pricepe la tot și la toate”, nu a înțeles ce decizii concrete ar trebui luate în cazul apariției unei drone sau al unui avion inamic și a adăugat că, în opinia sa, acesta nu va reuși nici pe viitor să înțeleagă.

„În filmul lui de Rambo din sala de biliard, unde și-a desăvârșit pregătirea universitară complexă, are un telefon cu aplicație și apasă pe buton dacă inamicul nu e suficient de șiret și de iute de fugă. Diplomatul nuclear îi mai lipsește, da-l suplinește cu rucsăcelul de telefist pe care și-l asortează la costumul de activist UTC”, a mai spus acesta.

Jurnalistul a declarat că faptul că Ionuț Moșteanu nu înțelege în totalitate responsabilitățile funcției sale nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare, întrucât în minister ar putea exista persoane capabile să prevină decizii greșite. El a subliniat însă că problema reală constă în declarațiile pe care acesta le face.