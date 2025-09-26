Titus Corlățean: Până nu dai jos una-două drone, te tratează alții de…

Titus Corlățean consideră că, în urma deciziei CSAT, România trebuie să acționeze ferm și să doboare dronele rusești care pătrund în spațiul său aerian. „Trebuie să arătăm că suntem stăpâni și controlăm suveranitatea statului român, spațiul aerian, deci trebuie să dai jos”, a declarat senatorul la TVR Info.

Titus Corlățean, fost ministru de Externe și actual președinte al Comisiei de Politică Externă din Senat, a afirmat pentru sursa citată că România trebuie să acționeze ferm și fără întârziere împotriva dronelor rusești care pătrund în spațiul aerian național, în urma deciziei recente a CSAT privind măsurile de reacție.

„Până nu dai jos una-două drone, te tratează alții de… așa, mai panseist, mai gânditor și mai reflexiv. Nu. Când ai de protejat națiunea română și teritoriul, nu mai stai foarte mult la analiză, le dai jos”, a declarat senatorul pentru sursa citată.

Titus Corlățean a făcut trimitere și la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a subliniat că „tema este foarte serioasă și că nu mai trebuie stat pe gânduri”.

„Polonezii, oameni serioși, și-au făcut treaba atunci când au fost supuși la testul ăla cu 19 drone. Ar fi cazul să dăm și noi măcar una-două drone, să nu ne imaginăm că s-au oprit lucrurile astea. Ne vor mai testa rușii, trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta, punct”, a adăugat Corlățean.

În ședința de joi, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a hotărât că aeronavele și dronele militare care pătrund ilegal în spațiul aerian al României vor putea fi doborâte la decizia comandantului misiunii, conform regulilor NATO, în timp ce în cazul celor civile decizia va aparține ministrului Apărării. Reuniunea a avut ca scop stabilirea unui protocol clar de reacție la pătrunderea neautorizată a dronelor pe teritoriul național.

Decizia vine în contextul unui incident recent, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc și a rămas acolo aproximativ 50 de minute, fiind escortată de avioane de poliție aeriană până la ieșirea în Ucraina. În ultimele zile, incidente similare au fost semnalate și în alte state membre NATO, precum Polonia, Estonia și Danemarca.