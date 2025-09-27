Economie

Protest la Ministerul Finanțelor: 10 revendicări ale sindicaliștilor

Din cuprinsul articolului

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC organizează sâmbătă, între orele 12:00 și 14:00, un protest în fața sediului Ministerului Finanțelor, pentru a atrage atenția asupra drepturilor și demnității finanțiștilor, precum și asupra condițiilor de muncă din sistem. „Acţiunea vizează promovarea celor 10 revendicări esenţiale - 10 pentru finanţişti, menite să susţină angajaţii, funcţionarea corectă a instituţiilor financiare şi fiscale şi informarea corectă a opiniei publice”, se arată într-un comunicat al  SindFISC.

Revendicările sindicaliștilor

-redarea demnității și a imaginii publice a finanțiștilor;

-recunoașterea specificului activității și definirea domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării;

-adoptarea Statutului finanțistului, cu drepturi și îndatoriri clare;

-finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor fără costuri pentru angajați;

-normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar;

-accelerarea digitalizării și eficientizarea proceselor;

-depolitizarea instituțională și titularizarea profesioniștilor pe posturi de conducere;

-consolidarea Școlii de Fiscalitate și instruire modernă;

-recompensarea performanței și a efortului suplimentar;

-stabilirea unui mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii.

Protestul sindicaliștilor din finanțe

„La protest vor participa reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. venimentul beneficiază și de sprijinul altor organizații sindicale din administrația publică și la nivel european.

Inițiativa urmărește nu doar respectarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă, ci și apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, esențial pentru buna funcționare a statului român”, se arată într-un comunicat al SindFISC.

