Vicepreședintele „pușculiței lui Putin”, condamnat la pușcărie

Vicepreședintele „pușculiței lui Putin", condamnat la pușcărie
Un judecător din Sankt Petersburg l-a condamnat pe Igor Andreev, vicepreședinte al Băncii Rossiya, la opt ani și jumătate de închisoare pentru acuzația de luare de mită, a anunțat luni serviciul de presă al instanței, citat de The Moscow Times.

Arestat anul trecut pentru luare de mită

Andreev a fost arestat în martie 2024, după ce anchetatorii poliției au declarat că l-au prins primind o parte dintr-o plată ilicită legată de un proiect de dezvoltare imobiliară.

Anchetatorii l-au acuzat că a creat și controlat dezvoltatorul imobiliar SZ Vsevolojsk, care a construit un cartier rezidențial de elită la nord-vest de Sankt Petersburg, în regiunea Leningrad.

Se spune că Andreev a transferat conducerea SZ Vsevolojsk către o firmă parteneră ai cărei coproprietari l-au plătit personal pentru favoruri atunci când a făcut afaceri cu Banca Rossiya.

La acea vreme, Andreev a ocupat și funcția de vicepreședinte al băncii pentru investiții și a condus filiala sa ABR Development, care a contribuit la înființarea SZ Vsevolojsk.

Condamnat la 8 ani șu 6 luni de pușcărie

Un judecător de la Tribunalul Districtual Krasnogvardeiski l-a găsit pe Andreev vinovat de luare de mită comercială la scară largă și l-a condamnat la opt ani și șase luni într-o închisoare de maximă securitate.

Instanța a dispus confiscarea celor 29 de milioane de ruble (373.000 de dolari) pe care le-a primit între decembrie 2022 și martie 2024 în schimbul unor plăți lunare de credit de la bancă către dezvoltator și a impus o amendă suplimentară de 87 de milioane de ruble (1,1 milioane de dolari).

Bank Rossiya, „pușculița lui Putin”, sub sancțiuni occidentale

Bank Rossiya, a 14-a cea mai mare bancă din Rusia după active, a declarat că a inițiat revizuirea internă care a dus la arestarea lui Andreev. Aceasta a declarat că a cooperat cu autoritățile de aplicare a legii pe tot parcursul anchetei.

Bank Rossiya a fost sancționată în urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014, din cauza legăturilor sale strânse cu oameni de afaceri considerați aliați personali ai președintelui Vladimir Putin.

Jurnaliștii de investigație spun că guvernul SUA se referă la Banca Rossiya, al cărei consiliu de administrație este prezidat de Iuri Kovalciuk, un apropiat al lui Putin, drept „pușculița lui Putin”.

