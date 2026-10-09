Înainte ca internetul, telefoanele mobile și platformele de streaming să intre în viața de zi cu zi, serile românilor de la bloc se desfășurau în jurul televizorului, radioului, cărților și întâlnirilor cu familia sau vecinii, potrivit Historia.

În special în ultimele decenii ale regimului comunist, timpul liber era influențat puternic de programul limitat al Televiziunii Române și de condițiile cotidiene din apartamentele de bloc.

Pentru milioane de români, seara începea după întoarcerea de la serviciu și de la cumpărături. Într-o perioadă în care sursele de divertisment erau mult mai puține decât astăzi, televizorul ocupa un loc important în sufragerie, în timp ce radioul rămânea una dintre principalele surse de muzică și informații.

Televiziunea Română a devenit treptat una dintre principalele forme de divertisment pentru familiile din mediul urban. În anii 1960 și 1970, programul era mai generos decât avea să fie în ultimii ani ai comunismului. O zi obișnuită de televiziune putea include programe pentru copii, filme, emisiuni muzicale, știri și diverse producții culturale.

Situația s-a schimbat radical în anii 1980. În 1985 a început transmisia color zilnică, însă programul de emisie a fost redus la aproximativ două ore pe zi. Astfel, seara nu mai putea fi construită în jurul unei succesiuni lungi de emisiuni, iar televizorul era pornit adesea pentru puținul conținut disponibil.

În multe locuințe, familia urmărea împreună ceea ce era transmis. Nu existau posibilitatea de a alege un film la orice oră, platformele video sau accesul instantaneu la mii de programe.

Radioul ocupa, la rândul său, un loc important în locuințele românilor. Era folosit pentru știri, emisiuni și muzică, iar aparatele radio se regăseau frecvent în case.

Pentru cei pasionați de muzică, discurile și casetele reprezentau o alternativă la programul oficial de radio și televiziune. Ascultarea muzicii devenea astfel o activitate de seară, în special în rândul tinerilor.

Obiectele care astăzi par banale au rămas asociate cu atmosfera locuințelor din acea perioadă: radioul, televizorul, telefonul fix și mobilierul specific apartamentelor construite în perioada de dezvoltare urbană accelerată.

În lipsa internetului, lectura avea un rol mult mai vizibil în petrecerea timpului liber. Cărțile, revistele și ziarele ofereau informație și divertisment, iar în multe familii serile puteau include lectură sau jocuri de societate.

Copiii își petreceau, de asemenea, o parte din timp în fața blocului, iar relațiile dintre vecini erau mai strâns legate de spațiile comune ale cartierului. Scara blocului, curtea și locurile de joacă reprezentau puncte importante de întâlnire, mai ales în perioadele în care vremea permitea activități în aer liber.

Viața la bloc însemna și un contact mult mai frecvent între locatari. Oamenii se întâlneau pe scară, în fața blocului, la magazine sau în spațiile comune.

Această apropiere nu trebuie însă confundată cu o experiență identică pentru toată lumea. Blocurile găzduiau familii cu situații materiale, ocupații și stiluri de viață diferite, iar relațiile dintre vecini puteau fi atât apropiate, cât și tensionate.

În același timp, viața în blocurile comuniste era influențată de contextul social și politic al perioadei. Sursele istorice descriu inclusiv existența unor forme de control social și a unor ședințe sau activități colective care depășeau simpla relație dintre vecini.

Ultimul deceniu al regimului comunist a adus restricții care au afectat direct viața cotidiană. Programul televiziunii era foarte scurt, iar problemele de aprovizionare și restricțiile economice au devenit parte din rutina multor familii.

Un sondaj INSCOP publicat în 2025 arată că peste 95% dintre respondenți auziseră despre faptul că, înainte de 1989, programul TV era limitat la câteva ore pe zi. Datele trebuie privite și prin prisma faptului că o parte importantă a populației actuale nu a trăit direct acea perioadă.

În aceste condiții, serile puteau fi petrecute cu familia, la radio, citind sau discutând cu prietenii și vecinii. Pentru unii tineri, accesul la casete video sau la filme aduse de persoane care aveau aparatură video oferea o formă rară de divertisment alternativ.

Revoluția din decembrie 1989 a deschis drumul către o transformare majoră a mass-media și a vieții cotidiene. Televiziunea a devenit mai diversă, au apărut noi posturi și forme de divertisment, iar în anii următori au intrat în locuințe calculatoarele și internetul.

Diferența față de perioada de dinainte de 1989 este vizibilă mai ales prin numărul de opțiuni disponibile. Dacă înainte întreaga familie putea aștepta o anumită emisiune sau un anumit film transmis la televizor, ulterior conținutul a devenit tot mai ușor de ales și de accesat.