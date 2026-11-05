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Schimbări la vârful TVR și Radio România. Parlamentul se reunește pentru desemnarea noilor membri CA

Schimbări la vârful TVR și Radio România. Parlamentul se reunește pentru desemnarea noilor membri CASediul TVR. Sursă foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Camera Deputaților și Senatul vor avea marți, de la ora 12:00, o ședință de plen comun pentru desemnarea unor noi membri în Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Tot atunci, parlamentarii vor vota și numirea unui consilier de conturi care să preia atribuțiile de președinte al Curții de Conturi.

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Procedurile pentru ocuparea locurilor din conducerile celor două instituții publice au fost declanșate joi, după o decizie a Birourilor permanente reunite ale Parlamentului. Grupurile parlamentare au termen până luni, la ora 16:00, pentru a depune propunerile de candidați.

Ulterior, persoanele nominalizate vor fi audiate de comisiile de specialitate, iar avizul comun consultativ trebuie transmis până marți, la ora 12:00, potrivit calendarului stabilit de conducerea Parlamentului.

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Schimbările au loc înainte de expirarea mandatelor interimare ale directorilor celor două instituții. Interimatele Sorinei Matei, de la SRTV, și al lui Răzvan Dincă, de la SRR, urmează să se încheie săptămâna viitoare.

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Pe ordinea de zi a plenului comun de marți se va afla și desemnarea unui consilier de conturi care să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au hotărât sesizarea comisiilor de buget ale celor două Camere, care trebuie să întocmească proiectul de hotărâre privind numirea acestuia.

Votul pentru ocuparea acestei funcții va fi dat tot marți, în ședința comună a Parlamentului.

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