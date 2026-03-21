Vedete care aveau datorii uriașe în momentul în care au murit

De-a lungul timpului, mai multe vedete cunoscute s-au confruntat cu dificultăți financiare serioase, chiar dacă au avut cariere de succes. În unele cazuri, problemele legate de bani au continuat să se adune până în ultimele momente ale vieții lor.

Whitney Houston, câștigătoare a șase premii Grammy, a murit la vârsta de 48 de ani, într-o cadă de baie a unui hotel, în timp ce se confrunta cu datorii. Deși semnase în 2001 un contract de 100 de milioane de dolari cu casa de discuri Arista, în momentul morții sale, în 2012, acumulase datorii de aproximativ 20 de milioane de dolari.

Totuși, după moartea artistei, moștenitorii au obținut câștiguri de milioane de dolari, valorificând imaginea și catalogul muzical al acesteia. Ei au încheiat un contract de 14 milioane de dolari cu casa de editură muzicală și agenția de management al talentelor Primary Wave, dar și acorduri pentru lansarea unei figurine Funko Pop, a unui parfum și a unor produse de machiaj.

Problemele fiscale au afectat mai mulți artiști de-a lungul timpului, iar situația nu a fost diferită nici în cazul lui Michael Jackson, supranumit „Regele Popului”, care a murit în 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente.

Cheltuielile ridicate, costurile juridice și o datorie de aproximativ 500.000 de dolari către IRS i-au afectat situația financiară, iar averea sa a trecut pentru o perioadă prin dificultăți. Totuși, după moartea sa, vânzările de muzică au crescut brusc, iar Sony a plătit 250 de milioane de dolari pentru a-și prelungi drepturile asupra catalogului vechi al lui Jackson, care urma să expire în 2015.

După ce a devenit cunoscută pentru rolurile din „Vrăjitorul din Oz” și „Ne vedem în St. Louis”, Judy Garland s-a confruntat cu probleme legate de dependența de droguri. În același timp, o mare parte din veniturile sale a fost pierdută după ce managerii i-au furat banii, iar actrița a ajuns să își vândă casa din Bel-Air la un preț mult sub valoarea reală.

La vârsta de 47 de ani, când a murit în urma unei supradoze accidentale, mai avea aproximativ 40.000 de dolari din sumele câștigate de-a lungul carierei. De asemenea, o parte dintre prevederile din testamentul său nu au putut fi duse la îndeplinire din cauza lipsei de fonduri. Fiica ei, Liza Minelli, a reușit în cele din urmă să achite datoriile mamei sale cu ajutorul cântărețului Frank Sinatra, prieten al familiei.

Fratele mai mic al soliștilor trupei Bee Gees, Barry, Maurice și Robin Gibb, Andy Gibb a avut un succes cu piesa „I Just Wanna Be Your Everything”, dar a ajuns să sufere de dependență de cocaină și depresie, cheltuind 1.000 de dolari pe zi.

La momentul morții sale cauzate de miocardită, în 1988, Gibb avea doar 30 de ani, dar avea datorii de milioane de dolari față de creditori și managerii săi.