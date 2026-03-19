Inna, victimă a infractorilor virtuali. Au pus-o să vândă produse de slăbit

Imaginea Innei este folosită în scop înșelător de către persoane care vor să profite de naivitatea fanilor artistei. Mai exact aceasta ar face reclamă la un produs de slăbit de pe contul său de facebook, dar totul este o înșelătorie.

Artista este cunoscută la nivel internațional pentru prestațiile ei pe piața muzicală, dar și pentru că arată foarte bine. Exact de acest lucru s-au legat și infractorii cibernetici care spun că artista ar fi avut probleme cu greutatea. ”Vreau să împărtășesc cu voi o poveste despre care nu am vorbit niciodată în niciun interviu.

Nu mi-am imaginat niciodată vreodată că câteva kilograme în plus îmi pot schimba atât de mult viața. (...) Treptat am început să mă îngraș. Părea ceva normal- orice femeie trece prin asta. Însă atunci când ești cântăreață, iar fiecare pas este urmărit de camere, fiecare fotografie circulă pe internet, devine un adevărat coșmar”, scrie în postare respectivă.

Evident că la un moment dat în postarea respectivă intervine și soluția minune. Aceasta i-ar fi fost sugerată artistei de către colegii de breaslă așa cum se arată în postare. ”Sincer, la început nu am crezut, părea o păcăleală. Dar efectul l-am simțit deja după câteva zile”, se mai arată în postare.

Evident că la sfârșitul postării cei care au scris-o trimit către un link de unde puteți achiziționa ”tratamentul” minune. Însă nimic nu este real. Cei care nu sunt atenți pot cădea ușor în capcană. Dar la o simplă verificarea a profilului este clar că nu este cel real. Are doi urmăritori și 5 postări. În contextul în care adevărata Inna are milioane de urmăritori.

Adresa desigur este una fictivă ca și numărul de telefon trecut acolo. Însă este foarte important să verificați astfel de informații în cazul în care vă bate gândul să accesați link-uri postate de profiluri false, special construite pentru a frauda.