Monden

Inna, victimă a infractorilor virtuali. Au pus-o să vândă produse de slăbit

Comentează știrea
Concert Inna/ Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Imaginea Innei este folosită în scop înșelător de către persoane care vor să profite de naivitatea fanilor artistei. Mai exact aceasta ar face reclamă la un produs de slăbit de pe contul său de facebook, dar totul este o înșelătorie.

Imaginea Innei folosită de rău-făcători

Artista este cunoscută la nivel internațional pentru prestațiile ei pe piața muzicală, dar și pentru că arată foarte bine. Exact de acest lucru s-au legat și infractorii cibernetici care spun că artista ar fi avut probleme cu greutatea. ”Vreau să împărtășesc cu voi o poveste despre care nu am vorbit niciodată în niciun interviu.

Screenshot

Nu mi-am imaginat niciodată vreodată că câteva kilograme în plus îmi pot schimba atât de mult viața. (...) Treptat am început să mă îngraș. Părea ceva normal- orice femeie trece prin asta. Însă atunci când ești cântăreață, iar fiecare pas este urmărit de camere, fiecare fotografie circulă pe internet, devine un adevărat coșmar”, scrie în postare respectivă.

Remediu minune

Evident că la un moment dat în postarea respectivă intervine și soluția minune. Aceasta i-ar fi fost sugerată artistei de către colegii de breaslă așa cum se arată în postare. ”Sincer, la început nu am crezut, părea o păcăleală. Dar efectul l-am simțit deja după câteva zile”, se mai arată în postare.

Cum se va face admiterea la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Reguli noi anunțate de Inspectorat
Cum se va face admiterea la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Reguli noi anunțate de Inspectorat
Netflix anunță că parteneriatul cu Harry și Meghan continuă, însă proiectele lor au performanțe modeste
Netflix anunță că parteneriatul cu Harry și Meghan continuă, însă proiectele lor au performanțe modeste

Screenshot

Evident că la sfârșitul postării cei care au scris-o trimit către un link de unde puteți achiziționa ”tratamentul” minune. Însă nimic nu este real. Cei care nu sunt atenți pot cădea ușor în capcană. Dar la o simplă verificarea a profilului este clar că nu este cel real. Are doi urmăritori și 5 postări. În contextul în care adevărata Inna are milioane de urmăritori.

Adresa desigur este una fictivă ca și numărul de telefon trecut acolo. Însă este foarte important să verificați astfel de informații în cazul în care vă bate gândul să accesați link-uri postate de profiluri false, special construite pentru a frauda.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:31 - Cum se va face admiterea la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Reguli noi anunțate de Inspectorat
14:21 - Netflix anunță că parteneriatul cu Harry și Meghan continuă, însă proiectele lor au performanțe modeste
14:20 - Drăghici, omul și rapsodul
14:17 - Orchestra Operei Naționale București, concert la Chișinău de Ziua Unirii Basarabiei cu România, organizat de ICR și M...
14:11 - Democrații din SUA se opun deportării migranților ce comit fraude cu beneficiile sociale
14:02 - A început procesul în cazul uciderii lui Mario Berinde. Criminalul de 13 ani nu va răspunde penal

HAI România!

Drăghici, omul și rapsodul
Drăghici, omul și rapsodul
Noua dezordine mondială. Hai LIVE cu Turcescu
Noua dezordine mondială. Hai LIVE cu Turcescu
Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui
Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui

Proiecte speciale