International Vedetă în industria modei, acuzată de fraudă de 300 milioane dolari în SUA







O cunoscută antreprenoare în industria modei, Christine Hunsicker, este acuzată de o fraudă de 300 milioane dolari, în Statele Unite. Fondatoarea startupului CaaStle - acum în faliment - a fost inculpată penal, printre altele, pentru furt de identitate și spălare de bani, informează Departamentul de Justiţie al SUA, citat de Reuters.

Situații financiare falsificate

Christine Hunsicker (48 de ani) a promovat CaaStle ca fiind un business de tip ”Clothing-as-a-Service”.

Afacerea, evaluată în mod fals la peste 1,4 miliarde de dolari, permitea companiilor să ofere consumatorilor haine spre închiriere cu opţiune de cumpărare. Deși ştia că firma era în dificultate financiară şi cu fonduri insuficiente, administratorul firmei a folosit date financiare false.

Startupul era promovat ca ”o afacere de succes” și era pregătit pentru listarea la bursă.

A păcălit investitorii timp de șase ani

Departamentul de Justiție al SUA a adunat probe care susțin că frauda s-ar fi întins pe o perioadă de şase ani.

Activitatea infracțională a Christinei Hunsicker a debutat în 2019, la trei ani după ce a absolvit Universitatea Princeton. Ea a fost inclusă în topul ”Celor mai impresionante femei antreprenor” al revistei Inc şi în lista Crain’s New York Business ”40 sub 40”.

Potrivit acuzaţiilor, Hunsicker ar fi falsificat situaţiile financiare şi registrele bancare ale CaaStle pentru a atrage investiţii. Printre altele, ar fi pretins că firma a realizat în 2023 un profit de 66,3 milioane de dolari la venituri de 439,9 milioane, în realitate având pierderi de 81 de milioane şi venituri de doar 15,7 milioane.

Acuzată de fraudă, spălare de bani și furt de identitate agravat

Hunsicker se confruntă cu şase capete de acuzare. Anchetatorii au documentat infracțiuni, printre care fraudă electronică, spălare de bani, declaraţii false către o bancă şi furt de identitate agravat.

Ea mai este acuzată că a minţit investitorii, susţinând că fondurile lor vor fi folosite pentru a cumpăra acţiuni de la acţionari existenţi. Argumentul era ”nevoia de lichidităţi”, iar acțiunile s-au derulat inclusiv după prăbuşirea platformei FTX în 2022.

Într-un caz, Hunsicker ar fi obţinut peste 20 de milioane de dolari, falsificând semnătura unui director al CaaStle. Ea a autorizat, atunci, emiterea de opţiuni pe acţiuni către un investitor.

Hunsincker riscă și un proces civil

Administratorul startupului de modă s-a predat autorităţilor şi riscă decenii de închisoare dacă va fi găsită vinovată.

Avocaţii săi susțin că actul de acuzare oferă ”o imagine incompletă şi distorsionată”. Ei mai spun că clienta lor a fost ”pe deplin cooperantă şi transparentă” cu procurorii.

Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC) a intentat un proces civil conex.

Avertismentul anchetatorilor pentru investitorii la bursă

Prin activitatea sa infracțională, femeia a reușit să păcălească companii și investitori care aveau pregătire financiară.

Procurorii susţin că ea a strâns fraudulos peste 275 de milioane de dolari pentru CaaStle şi încă 30 de milioane pentru o iniţiativă conexă, P180. CaaStle a intrat în faliment prin procedura Chapter 7 pe 20 iunie, în statul Delaware.

Departamentul de Justiție american avertizează potențialii investitori. ”Promisiunile marilor companii tech aflate în prag de listare publică oferă un teren fertil pentru escrocherii, care exploatează euforia investitorilor”.