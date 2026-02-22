Sport

Vaișcovici, despre decizia lui Lucescu de a rămâne la națională: Poate ar fi putut să se tragă deoparte la acest meci cu Turcia

Vaișcovici, despre decizia lui Lucescu de a rămâne la națională: Poate ar fi putut să se tragă deoparte la acest meci cu Turcia
Claudiu Vaișcovici, legendarul atacant al lui Dinamo, a salutat decizia lui Mircea Lucescu de a rămâne pe banca naționalei României la barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Prezența selecționerului la meciul cu Turcia fusese pusă sub semnul întrebării din cauza problemelor de sănătate, acesta fiind internat în București și evaluat ulterior în Belgia, potrivit Golazo.

Lucescu, lăudat pentru hotărârea luată

Claudiu Vaișcovici susține că decizia lui Mircea Lucescu arată cât de puternic și determinat este cunoscutul selecționer. El a adăugat că „Il Luce” putea să se retragă din cauza problemelor medicale, dar a ales să rămână și să-și asume responsabilitatea alături de stafful său.

„Mie îmi demonstrează încă o dată că Nea Mircea e puternic şi că nu se dă în spate niciodată. Poate ar fi putut să se tragă deoparte la acest meci cu Turcia şi s-o dea pe problemele medicale, dar el nu e omul şi niciodată nu a fost aşa. Îşi asumă tot, nu este un om care să se ascundă după cireşi. E normal să rămână, pentru că el ştie mai bine, cu secunzii lui şi cu tot stafful, ce trebuie făcut. Acum nu ştiu cât de mult o să-l afecteze din punct de vedere al sănătăţii. Noi doar speculăm acum”, a afirmat el.

Claudiu Vaișcovici

Claudiu Vaișcovici. Sursa foto: Captură video

Cât de bine îl cunoaște pe selecționerul naționalei

Vaișcovici îl cunoaște bine pe Lucescu, fiind coleg cu acesta la Dinamo în perioada 1987-1990, o echipă care a obținut rezultate notabile în Europa. În acel timp, Dinamo a ajuns în sferturile și semifinalele Cupei Cupelor, iar Vaișcovici a marcat goluri importante, inclusiv contra Sampdoriei și în alte meciuri europene.

Echipa-tip din acea perioadă era: Stelea – Mihăescu, Rednic, Andone, Klein – Sabău, Lupescu, Mateuț, Lupu – Vaișcovici, Răducioiu. În ultimul său sezon la Dinamo, Vaișcovici a cucerit eventul, titlul și Cupa României, după o finală memorabilă cu Steaua, scor 6-4.

Lucescu, planuri mari legate de naționala României

Mircea Lucescu a declarat că, de acum înainte, prioritatea este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. El a subliniat că a ținut legătura constantă cu asistenții și jucătorii, iar munca s-a desfășurat la cel mai înalt nivel.

„Avem o echipă formată din fotbalişti valoroşi şi sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentaţi şi au dorinţa de a face românii fericiţi. Cred în ambiţia şi forţa grupului şi în capacitatea lui de a depăşi acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obţinem calificarea”, a afirmat Lucescu.

România va juca împotriva Turciei în deplasare pe 26 martie, iar apoi o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare. Dacă se vor califica, tricolorii vor face parte din grupele Campionatului Mondial și vor întâlni echipele SUA, Paraguay și Australia.

