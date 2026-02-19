Fenomenul petrecut în primele luni din 2026 generează o stare de alertă în domeniul sănătății

Forumul Român Pro-Vaccinare semnalează o criză gravă de sănătate publică. Rata de vaccinare a scăzut la un minim istoric și se situează mult sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică indică o acoperire vaccinală de 47,4% pentru ROR. În cazul vaccinurilor esențiale administrate în primul an de viață, procentul ajunge la 55%. În aceste condiții, aproape jumătate dintre copiii eligibili rămân neprotejați în fața unor boli care pot avea evoluții severe.

Efectele se văd deja în statistici. Între ianuarie 2023 și decembrie 2025, autoritățile au confirmat 35.736 de cazuri de rujeolă și 30 de morți. Tusea convulsivă a avut o creștere puternică, iar în 2024 incidența a fost de 62 de ori mai mare decât în anul precedent. În 2025 s-au înregistrat 519 cazuri și două morți, ambele la sugari nevaccinați.

Gripa a provocat 68 de morți în acest sezon. Numărul cazurilor a atins un vârf de 11.174 într-o singură săptămână, de patru ori mai mare decât în aceeași perioadă din 2024.

În mod paradoxal, România oferă vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și vaccinuri compensate pentru persoanele cu boli cronice și pentru vârstnici.

„Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem”, a afirmat conf. univ. dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei.

Specialiștii indică dezinformarea și scăderea încrederii în vaccinare drept principalele cauze ale acestei crize.

Forumul Român Pro-Vaccinare le solicită autorităților și profesioniștilor din sănătate să trateze vaccinarea ca pe o urgență.

Printre măsurile propuse se află campanii constante de informare, decizii administrative care să faciliteze accesul la vaccinuri și refacerea încrederii în prevenție.