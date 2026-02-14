Un nou vaccin oral împotriva poliomielitei, inclus de OMS pe lista produselor precalificate 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a inclus pe lista produselor precalificate un nou vaccin oral împotriva poliomielitei, decizie care permite utilizarea rapidă a acestuia în campaniile de imunizare și sprijină eforturile la nivel global pentru eradicarea bolii.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat, vineri, că a inclus pe lista produselor precalificate un nou vaccin oral împotriva poliomielitei de tip 2, denumit nOPV2, pentru a accelera eforturile de eradicare a bolii.

Precalificarea confirmă că vaccinul respectă standardele internaționale de calitate și siguranță și le permite agențiilor Națiunilor Unite, printre care UNICEF, să îl achiziționeze și să îl distribuie în campaniile de imunizare.

Potrivit OMS, vaccinul nOPV2 a fost conceput pentru a avea o stabilitate genetică mai mare decât vaccinurile orale antipolio utilizate anterior. Această caracteristică scade riscul apariției unor focare noi generate de vaccin și ajută la întreruperea transmiterii virusului.

Decizia a fost anunțată după ce, în decembrie, mai mulți lideri internaționali s-au angajat să aloce 1,9 miliarde de dolari pentru susținerea eforturilor de eradicare a poliomielitei. Fondurile ar urma să asigure, în fiecare an, protecția a 370 de milioane de copii, în contextul unor reduceri bugetare recente.

Poliomielita este o boală infecțioasă severă, care afectează în special copiii sub 5 ani și poate duce la paralizie permanentă la nivelul membrelor sau chiar la moarte, atunci când sunt afectați mușchii respiratori.

Virusul se transmite pe cale fecal-orală, prin consumul de alimente sau apă contaminate cu materii fecale în care agentul patogen poate rămâne activ o perioadă îndelungată, dar și pe cale aeriană, prin picături, virusul fiind prezent în secrețiile naso-faringiene. În lipsa unui tratament specific, vaccinarea rămâne singura metodă eficientă de prevenire a poliomielitei.

Deși Europa a fost declarată liberă de această boală în 2002, virusul continuă să circule în alte regiuni ale lumii. Această situație menține riscul ca infecția să fie reintrodusă pe teritoriul statelor europene și să se răspândească în rândul persoanelor nevaccinate.