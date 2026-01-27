Cum se manifestă virusul Nipah, care a generat îngrijorare în Asia. Rata mortalității este foarte ridicată

Virusul Nipah este o boală rară, dar extrem de periculoasă, monitorizată atent de autorități.

Virusul Nipah este o boală infecțioasă rară, dar cu potențial sever, care a generat în ultimii ani îngrijorare majoră în mai multe țări din Asia, în special în India, Bangladesh și Malaezia.

Din cauza ratei ridicate de mortalitate și a lipsei unui tratament specific sau a unui vaccin aprobat, virusul se află pe lista agenților patogeni prioritari monitorizați de Organizația Mondială a Sănătății.

Boala este transmisă inițial de la animale la om, iar ulterior se poate răspândi și de la om la om, în anumite condiții.

Manifestările inițiale ale infecției cu virusul Nipah sunt nespecifice și pot fi confundate ușor cu cele ale unei gripe sau ale unei viroze respiratorii. În primele zile, pacienții pot prezenta febră ridicată, dureri de cap intense, oboseală accentuată și dureri musculare.

În această fază timpurie pot apărea și dureri în gât, tuse ușoară, greață sau vărsături. Tocmai caracterul comun al acestor simptome face ca diagnosticul să fie dificil în lipsa unui context epidemiologic clar.

Un element definitoriu al infecției cu virusul Nipah este afectarea sistemului nervos central. La un număr semnificativ de pacienți, boala evoluează rapid spre encefalită, o inflamație severă a creierului.

În această etapă apar simptome neurologice precum amețeli, confuzie, dezorientare, somnolență excesivă și dificultăți de vorbire. În cazurile grave, pacienții pot suferi convulsii, pierderea stării de conștiență și pot intra în comă în decurs de 24–48 de ore de la agravarea simptomelor.

Pe lângă afectarea neurologică, virusul Nipah poate provoca și complicații respiratorii serioase. Unii pacienți dezvoltă dificultăți de respirație, tuse severă și insuficiență respiratorie, ceea ce crește riscul de deces și favorizează transmiterea virusului în mediile spitalicești.

Această combinație de simptome neurologice și respiratorii face ca infecția să fie deosebit de periculoasă și dificil de gestionat în lipsa unor măsuri rapide de izolare.

Potrivit datelor centralizate de Organizația Mondială a Sănătății, rata de mortalitate a infecției cu virusul Nipah variază între 40% și 75%, în funcție de focar, de capacitatea sistemului medical și de rapiditatea intervenției.

Acest nivel ridicat de letalitate este unul dintre principalele motive pentru care virusul este considerat o amenințare serioasă la adresa sănătății publice, chiar dacă numărul total de cazuri este relativ mic.

Virusul este purtat în mod natural de liliecii fructivori din genul Pteropus, cunoscuți și sub numele de „vulpi zburătoare”. Transmiterea la om poate avea loc prin contact direct cu animale infectate, prin consumul de fructe sau sucuri contaminate sau prin contact apropiat cu o persoană infectată.

În Bangladesh și India, mai multe focare au fost asociate cu consumul de suc de curmale crud, contaminat de secrețiile liliecilor. De asemenea, transmiterea de la om la om a fost documentată în spitale și în familii, în special în lipsa măsurilor stricte de protecție.

În prezent, nu există un tratament antiviral specific aprobat pentru infecția cu virusul Nipah și nici un vaccin disponibil pe scară largă. Tratamentul constă în îngrijire de susținere, monitorizare intensivă și gestionarea complicațiilor neurologice și respiratorii.

Pacienții confirmați sunt izolați strict, iar autoritățile sanitare aplică măsuri riguroase de control al infecției pentru a preveni răspândirea virusului.

Îngrijorarea legată de virusul Nipah nu vine din numărul mare de cazuri, ci din combinația periculoasă dintre mortalitatea ridicată, lipsa unui tratament specific și posibilitatea transmiterii interumane. În plus, schimbările de mediu și extinderea zonelor locuite cresc riscul contactului dintre oameni și rezervoarele naturale ale virusului.

Din aceste motive, autoritățile sanitare din Asia, alături de organizațiile internaționale, continuă să monitorizeze atent orice focar suspect și să trateze virusul Nipah ca pe o potențială amenințare epidemică.