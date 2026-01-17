Cea mai periculoasă boală a copilăriei. Paralizia sau chiar moartea, printre consecințe

Poliomielita a fost, timp de decenii, una dintre cele mai înfricoșătoare boli ale copilăriei. În special în anii ’40–’60, fiecare vară aducea un val de teamă în comunități întregi: copii aparent sănătoși se îmbolnăveau brusc, iar o joacă banală în aer liber putea avea consecințe dramatice. În lipsa unor tratamente eficiente, părinții trăiau cu spaima că o infecție invizibilă le-ar putea lăsa copiii paralizați pe viață sau chiar îi putea ucide.

Virusul poliomielitic se răspândea rapid, mai ales în comunitățile aglomerate și în zonele cu sisteme sanitare deficitare. Ceea ce făcea boala cu adevărat terifiantă era caracterul ei imprevizibil. Mulți copii infectați nu prezentau simptome grave, însă alții dezvoltau forme severe, cu paralizie ireversibilă a membrelor sau a mușchilor respiratori.

Medicina vremii putea oferi doar îngrijiri de susținere și recuperare, dar nu exista un tratament care să combată cauza virală. Practic, evoluția bolii era un joc de noroc, iar părinții nu aveau nicio modalitate de a ști cine va fi cruțat și cine nu.

Poliomielita nu era doar o boală cu risc de mortalitate, ci și una care lăsa urme adânci pe termen lung. Supraviețuitorii rămâneau adesea cu dizabilități permanente, necesitând îngrijire medicală și sprijin social toată viața. Această combinație dintre riscul de moarte și perspectiva unei vieți marcate de paralizie a transformat poliomelita într-un coșmar colectiv.

În plus, lipsa unor soluții medicale reale accentua sentimentul de neputință: medicina nu avea soluții eficiente la acea vreme, iar societatea era obligată să gestioneze consecințele, nu să prevină boala.

În anii de după cel de-Al Doilea Război Mondial, poliomielita reprezenta una dintre cele mai temute boli ale copilăriei, provocând anual mii de decese și cazuri de paralizie. În acest context critic, medicul american Jonas Salk a ales, la începutul anilor 1950, o direcție diferită față de majoritatea cercetătorilor vremii. În locul virusului viu atenuat, el a optat pentru utilizarea unor tulpini de virus inactivate, considerate mai ușor de controlat și mai sigure pentru administrarea la scară largă. Deși această strategie a fost întâmpinată cu neîncredere de o parte a comunității științifice, Salk a continuat cercetările cu metodă și rigoare, concentrându-se pe demonstrarea eficienței prin date experimentale solide.

După ani de testări de laborator, în 1953 Jonas Salk a anunțat că vaccinul său este capabil să prevină infectarea cu virusul poliomielitic. Validarea a venit în 1954, printr-un studiu clinic de proporții istorice, care a implicat aproximativ 1,8 milioane de copii din Statele Unite, Canada și Finlanda. Rezultatele au confirmat atât siguranța, cât și eficiența vaccinului, iar în 1955 acesta a fost aprobat oficial și introdus rapid în programele naționale de imunizare. În doar câțiva ani, incidența poliomielitei a scăzut dramatic, iar boala a fost aproape eliminată din numeroase regiuni ale lumii, marcând una dintre cele mai importante victorii ale medicinei moderne.

În 1988, sub coordonarea Organizația Mondială a Sănătății, alături de guverne și parteneri internaționali precum UNICEF, a fost lansată Inițiativa Globală pentru Eradicarea Poliomielitei. Rezultatele au fost spectaculoase: cazurile de poliomelită au scăzut cu aproximativ 99%, milioane de vieți au fost salvate, iar zeci de milioane de copii au fost feriți de paralizie.

Deși poliomelita este aproape eliminată în multe regiuni ale lumii, boala nu a dispărut definitiv. Ea continuă să reprezinte un risc major în zonele afectate de conflicte, sărăcie și rate scăzute de vaccinare. Focare recente arată cât de rapid poate reveni virusul acolo unde sistemele medicale sunt fragilizate. Lecția istoriei este clară: până la eradicarea completă, poliomielita rămâne o amenințare globală.

Povestea poliomelitei nu este doar una despre trecut, ci un avertisment pentru prezent. Ea ne reamintește cât de fragilă este sănătatea copiilor în absența prevenției și cât de important este să nu uităm suferința provocată de bolile pe care medicina modernă a reușit să le țină sub control prin vaccinare.