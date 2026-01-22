Vacanța de vară se scurtează pentru mii de elevi străini din Austria. Vor fi obligați să învețe limba germană

Copiii de origine străină din Austria care nu stăpânesc suficient limba germană vor fi obligați să participe la cursuri de vară, timp de două săptămâni, în vacanța școlară, după ce parlamentul austriac a adoptat miercuri o nouă legislație menită să accelereze integrarea acestora. Decizia a fost luată în pofida opoziției exprimate de cadrele didactice și a fost relatată de AFP.

Noua lege stabilește că elevii care frecventează clase speciale de sprijin pentru limba germană vor reveni în bănci în ultimele două săptămâni ale vacanței de vară, care în Austria are o durată totală de nouă săptămâni. Măsura se aplică unui număr de aproximativ 49.000 de copii cu vârsta de până la 15 ani, potrivit datelor disponibile pentru anul 2025. Inițiativa aparține actualei coaliții guvernamentale formate din conservatorii de la ÖVP, social-democrații din SPÖ și liberalii de la NEOS.

Austria mai introdusese în 2018 clase speciale pentru copiii care nu vorbeau suficient germana, aceștia fiind separați câteva ore pe zi de restul colegilor. Inițiativa făcea parte atunci din agenda coaliției dintre conservatori și extrema dreaptă, reprezentată de FPÖ, și a fost criticată dur de Verzi, care au descris aceste structuri drept „clase ghetou”. Noua legislație schimbă abordarea, obligând elevii din aceste programe să participe la cursuri suplimentare pe durata verii.

Înainte de votul din Parlament, ministrul educației, Christoph Wiederkehr, a susținut necesitatea măsurii, afirmând că „Limba germană este cheia succesului şcolar şi a unei vieţi de succes”. Oficialul a argumentat că fără o stăpânire adecvată a limbii, elevii riscă să rămână în afara sistemului educațional performant și, ulterior, a pieței muncii.

Sindicatul profesorilor austrieci s-a declarat însă împotriva deciziei, apreciind că resursele logistice și umane necesare pentru organizarea cursurilor de vară ar fi mai eficient folosite pentru întărirea claselor speciale existente pe parcursul anului școlar. Cadrele didactice au atras atenția că problema nu este lipsa timpului de învățare, ci lipsa personalului și a infrastructurii suficiente.

Austria, stat cu aproximativ 9,2 milioane de locuitori, este de mult timp o destinație importantă pentru imigranți și solicitanți de azil, inclusiv persoane care fug din zone de conflict. În capitala Viena, aproape 20% dintre elevii din ciclul primar nu aveau competențe suficiente de limba germană la începutul actualului an școlar, potrivit datelor furnizate de autoritățile locale.

Această situație este pusă în mare parte pe seama procesului de reunificare a familiilor refugiaților din Siria, a explicat un purtător de cuvânt al orașului Viena într-o declarație pentru DPA. Autoritățile consideră că noile cursuri obligatorii de vară pot reduce decalajele lingvistice înainte de începerea următorului an școlar.

Până în prezent, elevii cu rezultate slabe la discipline precum germană, engleză sau matematică aveau posibilitatea de a participa voluntar la o școală de vară de două săptămâni. Noua lege transformă însă această opțiune într-o obligație pentru copiii care nu ating nivelul minim de competență lingvistică, marcând o schimbare semnificativă în politica educațională a Austriei.