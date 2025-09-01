Politica Ursula von der Leyen, după vizita în România: Țara este un atu esenţial pentru securitatea Europei







Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că România contribuie la siguranța Europei și a subliniat că, „mai mult ca oricând”, țara reprezintă un atu important pentru securitatea europeană. „România contribuie la menţinerea siguranţei Europei în aer şi în apele Mării Negre”, a scris aceasta, într-o postare pe X.

Președintele Comisiei Europene a publicat luni seara imagini din vizita sa din România și i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru primirea de la portul militar și de la baza aeriană din județul Constanța.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a scris, într-o postare pe Facebook, că România are o importanță strategică pentru securitatea europeană și euro-atlantică și că își asumă cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de aliat NATO pe Flancul Estic.

„Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei”, a mai scris președintele, în mesaj.

Ursula von der Leyen a făcut un turneu de patru zile în statele membre ale UE aflate la graniță sau în apropierea Rusiei.

„Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de ameninţările venite din partea Rusiei şi a aliaţilor săi”, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după ce avionul în care călătorea a fost supus, duminică, unui bruiaj al sistemelor GPS în spațiul aerian al Bulgariei, incident atribuit Moscovei.

În ultima zi a turneului, luni, președinta Comisiei Europene, a vizitat Lituania și România. La Constanța, Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu Nicușor Dan și cu reprezentanții armatei. Cei doi au vizitat Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, iar la final au susținut o conferință de presă comună.