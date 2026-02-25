Social

Premieră. Bolojan a fost văzut la o petrecere, a fost și pozat

Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
După ziua de marți, în care Guvernul a adoptat reforma administrației, măsură care prevede disponibilizarea a peste 13.000 de bugetari, premierul Ilie Bolojan a participat la aniversarea unui prieten, unde a rămas până după miezul nopții, potrivit Cancan.ro.

Ziua de marți, încărcată pentru premier

Premierul a avut marți, pe data de 24 februarie, un program încărcat. Pe agenda zilei s-au aflat ședința de guvern, adoptarea unor ordonanțe importante și proteste la sediul Executivului.

La finalul zilei de marți, ordonanțele au trecut, în ciuda protestelor de la sediul Guvernului. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirile, însă Executivul a adoptat actele normative, care prevăd, potrivit documentelor, măsuri de relansare economică și reducerea aparatului administrativ cu peste 13.000 de posturi.

Bolojan, prezent la aniversarea unui prieten

La finalul zilei, premierul a participat la aniversarea unui prieten, organizată la Casa Timiș din Prahova. Sărbătoritul a fost deputatul liberal Mircea Roșca, care împlinește miercuri 52 de ani, însă a ales să marcheze momentul cu o zi înainte, alături de apropiați.

Deputatul Mircea Roșca a fost achitat în dosarul de corupție

Sursa foto: Mircea Roșca / Facebook

Printre invitați, s-a aflat și vicepremierul Cătălin Predoiu, coleg de partid cu sărbătoritul și cu prim-ministrul. Evenimentul a avut fost restrâns și a reunit doar apropiați ai deputatului.

Când a plecat Bolojan de la eveniment

Bolojan a ajuns la aniversare îmbrăcat în ținută formală, cu costum negru și cravată vișinie. A susținut un discurs dedicat sărbătoritului, apoi s-a așezat la masă și a continuat seara alături de ceilalți invitați. Acesta a fost fotografiat în timp ce ciocnea un pahar și în timp ce zâmbea.

Atmosfera a fost asigurată de o saxofonistă, care a interpretat mai multe piese. Cu toate acestea, premierul nu s-a ridicat de la masă pentru a dansa.

Premierul a rămas la petrecere până după miezul nopții și a plecat în jurul orei 00.50, iar apoi s-a retras pentru a se odihni înaintea unei noi zile de activitate la conducerea Guvernului.

